Hus vid havet får arkitekturpris: "Varenda morgon är ett skådespel"

Hon och maken Per bor i Upplands Väsby men deras plats för avkoppling ligger i Sörfjärden. Här köpte Per Callermos morföräldrar en tomt och byggde en stuga, som hans föräldrar tog över. Nu äger han tomten längs Strandvägen tillsammans med sina bröder och de har delat upp tomten i tre delar för att bygga. Först ut är Per och hustrun Lena.

– Vi siktar på att tillbringa allt mer tid här för att kunna bo i Sörfjärden när vi blir pensionärer, säger Per Callermo.

Det nya huset har de planerat under lång tid. De väntade in Nordanstigs kommuns beslut att anlägga kommunalt vatten och avlopp innan de bestämde sig för en planlösning där långsidan vetter mot söder med en uteplats mitt på och en andra uteplats på östra sidan med utsikt över den kilometerlånga stranden och havet.

Huset är ritat av Kia Callermo på RC arkitekter AB i Uddevalla.

– Det är min svägerska som är arkitekten och hon har kunnat ta tillvara på platsen, säger Lena Callermo.

Det långsträckta huset har tre sovrum och ett tv-rum uppe på loftet som kan användas till ett fjärde sovrum. Bastun ligger på husets västra sida och har direkt utgång så att den som bastar kan gå utomhus för att svalka sig.

Matlagning är ett stort intresse så det var ett måste med ett bra kök. Det blev ett allrum med full takhöjd upp till nocken och stort glasparti mot havet.

– Vi ville ha inredningen så naturlig och ljus som möjligt så att vi kan plocka fram färger i textilier och möbler, säger Per Callermo.

Väggarna är tjocka, byggda i Isotimber vilket är trä med isolerande luftkanaler så att tilläggsisolering och fuktspärr inte behövs.

Huset värms upp av bergvärme och golvvärme där trägolvet är limmat för att undvika trösklar.

– Det är så många intressanta lösningar i det här huset, det finns ett tänk kring hållbarhet och kring dess placering och hur det ska användas, säger Douglas Helsing, plan- och byggarkitekt på Nordanstigs kommun.

Till midsommar 2017 kunde de sova i huset för första gången. Nu återstår detaljer inomhus och en del trädgårdsarbete utomhus. Tanken är att återställa tomten med lingonris och enbuskar.

– Vi vill inte göra gräsmatta här, utan det ska vara en naturtomt som det alltid har varit, säger Per Callermo.