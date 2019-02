Familj blev av med gatubelysning – kritisk mot kommunen: "Känns inte kul att skicka ut barnen"

Från att bo vid en belyst gata i Årskogen har det nu blivit totalt mörkt under kvällarna, efter att vägbelysningen plötsligt stängdes av. En av de som bor längs med sträckan är Hans Molberg.

– Det är helmörkt under en bra bit, hela vägen förbi där vi bor och nedanför backen där skolbarnen kliver på skolskjutsen. Det känns inte kul att skicka ut barnen att gå ut med hunden i mörkret, säger Hans Molberg.

Belysningen togs bort vid nyår, utan att de berörda som bor i områden fick någon information utskickad innan. Hans Molberg tog då kontakt med Nordanstigs kommun.

– De påstår att belysningen blev utdömd vid en besiktning i somras och att vissa stolpar är i så dåligt skicka att de kan rasa. Men det är bara belysningen som har tagits bort – stolparna står kvar. Och så undrar jag varför det tog ett halvår innan belysningen stängdes av, om de dömdes ut redan i somras.

Om belysningen ska ersättas är fortfarande oklart. På Nordanstigs kommun hänvisar man till att Trafikverket ska ta över ansvaret.

– Men när jag pratade med Trafikverket säger de att det inte alls är klart att det blir så, det pågår projekt på olika orter, men det kan dröja många år innan det blir klart, säger Hans Molberg.

Han ifrågasätter också varför de boende i området inte fick mer information innan belysningen släcktes.

– De påstår att de har lagt upp informationen på hemsidan i somras, men att begära att man aktivt ska leta på hemsidan är fel sätt att gå ut med informationen tycker jag, säger Hans Molberg.

Belysningen besiktigades under sommaren och hösten. Enligt Helena Malmkvist, teknisk handläggare på Nordanstigs kommun, var anläggningen på den berörda sträckan under all kritik.

– Det var någonting som vi omgående var tvungna att ta hand om. Men under hösten skedde ett missförstånd, vi trodde att våra entreprenörer hade tagit hand om det och kontaktat Eon, som stolparna tillhör. Men någonstans fallerade det, säger hon.

Därefter kopplades belysningen ur och entreprenören har fått i uppdrag att kontakta elbolaget. Samtidigt har kommunen påbörjat en dialog med Trafikverket för att utreda om belysningen på sträckan ska ersättas.

– Vägen tillhör Trafikverket och vi måste ha en dialog med dem om det här är en sträcka som ska vara belyst och i så fall hur. Vi får akut plocka ner det som inte är okej, men vi har regler från Trafikverket vi måste följa för att komma fram till om belysningen ska ersättas, säger Helena Malmkvist.

Hon bekräftar att det inte skickades ut information till de boende i området.

– Vi blev själva förvånade eftersom vi trodde att anläggningen plockades ned omgående under hösten, och därför gick ingen information ut när vi gjorde de här åtgärderna. Det handlar inte om en lång sträcka så det är inte så många som är berörda, men jag förstår att det kan bli obehagligt att det blir mörkt, från att ha en belyst gata, säger hon och fortsätter:

– Vi kan bara beklaga att det inte gick ut någon information, men oavsett vad dialogen med Trafikverket leder till så kommer vi att gå ut med information om vad som beslutas, säger Helena Malmkvist.