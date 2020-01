Glitter, gåshud och Lady Gaga – på nyårskonsert med Nina Söderquist: "Ett jävla drag"

In i det sista var hon hemlig, årets gästartist Nina Söderquist.

Varje år försöker blåsorkestern hitta en gästartist med hälsingeanknytning till den årliga nyårskonserten. Något de lyckades lite extra bra med i år, när de värvade en artist som bott lite överallt i Hälsingland.

När Nina Söderquist äntrade scenen berättade hon om höjdpunkter ur karriären och gled sedan snyggt över till att sjunga Honeysuckle rose, från tiden på Wallmans salonger i Stockholm.

Gästartisten delade också med sig av en särskilt minnesvärd resa från åren som fältartist för Försvarsmakten. Med inlevelse berättade hon om det första uppdraget i Afghanistan för 14 år sedan.

Från punkt A till punkt B färdades de i en lång, hårt beväpnad konvoj med stränga order om att inte stanna under några omständigheter, eftersom det var så farligt.

Men efter tre timmar började Nina Söderquist bli hemskt kissnödig.

– Jag tänkte att jag kan väl hålla ut i tre timmar till, men efter en timme började det bli riktigt jobbigt. Jag var ensam tjej och ville inte vara till besvär. Jag övervägde till och med att kissa på mig, berättar hon.

Till slut gick det inte att hålla sig längre och Nina Söderquist bad snällt om att få stanna.

– Över radion ropar en soldat fram till översten längst fram så att alla hör: "Vi måste stanna för Söderquist måste kissa". Med laddade gevär sprang tio soldater ut och ställde sig i en ring runt mig. Jag kände mig inte ett dugg uttittad.

På stora scenen i Bollnäs kulturhus blev Söderquist ett med orkestern när hon framförde ett Elvis-medley med låtar som Always on my mind, In the ghetto och Suspicious minds.

– Det är ett jävla drag här bakom mig kan jag säga, utbrister hon.

Bollnäs Blås körde en polka från 1800-talet, varvade flöjtsolo med spex och spelade Järnbanegalopp.

"Vart är vi på väg?", frågar sig Nina Söderquist innan pausen, där publiken minglade och blev bjuden på alkoholfri cider.

Efter pausen delades inte bara en utan två stipendium ut.

I samband med nyårskonserten delar Bollnäs Blås årligen ut ett stipendium ur Per Greens minnesfond till en ung lovande musiker.

För första gången delades ett stipendium ut till någon som inte spelat i Bollnäs Blås, dessutom delades priset ut till två personer, vilket också är unikt.

Oboisterna Vilma Persson och Frida Andersson, som i våras spelade med Gävleborgs ungdomssymfoniorkester, tilldelades ett stipendium var på 1 000 kronor.

Efter ett mäktigt medley från Lejonkungen framfördes ännu en filmklassiker med Nina Söderquists hjälp.

I en nyårsglittrig klänning gav hon publiken gåshud med Bradley Coopers och Lady Gagas Shallow från filmen A star is born. När slutligen Happy new year spelades var det nya året ordentligt invigt.

