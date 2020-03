Glädjebesked för Lindefallet – som gjort klart med nyförvärv: "En spelare som kan funka i Sverige"

På onsdagseftermiddagen kom beskedet att Lindefallet får spela vidare i Hockeytvåan. I kvalet var det bara ettan Hedemora som var garanterade en plats, men av hävd är det alltid två lag som går upp.

Därför var också Lindefallets spurt viktig med facit i hand. Trots att inget varit klart har jobbet med att bygga ett lag pågått ett tag.

– Vi har jobbat med befintlig trupp, men det är lite veligt i början. Markus och Pontus Åkerlund har sagt ja att spela vidare. Och sen gjorde jag klart med Mike Dyck i måndags, säger Magnus Wallin.

Och vem är det?

– Han är en forward som spelat i GMHL och har fått med sig lite vitsord från Melwin Thorsson som spelade med oss halva säsongen. Så han vet ju att det är en spelare som kan funka i Sverige.

Dyck är en 22-åring från Kanada som öste in 86 poäng (36+50) på 39 matcher för Bratford Rattlers i den kanadensiska juniorligan och troligtvis blir han inte den ende importspelaren nästa säsong.

– Vi tittar på nya spår. Man vill ha så få som möjligt, men det blir säkert fem stycken i år. Det är på två vis att ta in spelare utifrån. Vi har tittat på vad Åmål tagit in för spelare, för där öser de in poäng, men så blev det inte här, säger Magnus Wallin.