Jassa utvisas trots fru och barn – hamnade på psyket med suicidtankar: "Orkar inte mer"

Jassa, som egentligen heter något annat, kom till Sverige i maj 2016 och sökte då asyl på grund av att han känt sig hotad i sitt hemland, Indien. Efter sex månader i Göteborg träffade han Anna och kort därefter blev de tillsammans. I januari 2017 gifte de sig, Anna blev gravid och de flyttade till Hälsingland.

– Jag var så glad över att ha en familj. Jag såg framåt och hade någonting positivt att tänka på, säger han.

Men kort därefter raserades familjens lycka. Jassa fick avslag på sin ansökan om asyl, med beskedet att han måste lämna landet.

– Vi överklagade till domstolen, jag skickade alla uppgifter och dokument som behövdes och berättade att min fru var gravid och att jag behöver stanna här med min familj, säger han.

Men överklagan gick allt annat än problemfritt. Han fick endast träffa sin advokat en gång inför sin intervju med Migrationsverket. Senare byttes advokaten även ut.

– Vi blev tvungna att träffa den nya advokaten, som inte visste någonting om mitt fall. Jag fick berätta samma sak om och om igen.

Överklagan resulterade i ännu ett avslag. Migrationsdomstolen bedömer att han har skapat sig ett familjeliv i Sverige under den tid hans ansökan varit under prövning och att han rimligen inte kan ha förväntat sig att få utöva sitt familjeliv i Sverige. Han hänvisas därför till att lämna landet och göra en ny ansökan om uppehållstillstånd via svenska ambassaden i Indien.

– De anser att det inte skadar relationen mellan vår son och Jassa om han skulle behöva åka tillbaka och söka uppehållstillstånd därifrån. Och det är där det blir stora problem eftersom för vår son är det bara pappa som gäller, säger Anna.

Handläggningen att söka om uppehållstillstånd från hemlandet kan ta lång tid. Domen hänvisar till att det kan ta mellan 12 och 18 månader – inte oskäligt lång tid enligt Migrationsdomstolen. Men paret har fått höra att det kan ta upp till fem år.

– Jag har sett att det är många som väntar på beslut från 2014-2015. Det finns många skäl till varför jag inte kan åka tillbaka, dels för att jag inte kan skiljas från min son. Och dels är mina föräldrar emot mitt äktenskap. De vet inte om att vår son är född. De tycker att jag har gift mig mot vår tradition och vår kultur och har sagt att jag inte längre är deras son. Jag är inte välkommen tillbaka.

Han berättar också att de fått olika besked från Migrationsverket, vilket har gjort det svårt att veta vilka spår de ska följa.

– De sa till mig att jag skulle byta spår från att söka asyl till att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning i stället. Vi gjorde som de sa och lämnade ansökan i maj 2018. Efter tre månader blev mitt ärende avskrivet. De sa att jag inte kan ha två ärenden pågående samtidigt, men det var ingenting de berättade för mig innan jag lämnade in ansökan.

Kampen har pågått i tre år och trots att paret fortsätter försöken att få utvisningsbeslutet omprövat har det lett till stora konsekvenser. Drömmen om ett vanligt svenssonliv håller på att gå i kras.

– Jag förstår inte vad jag ska göra och jag vet inte hur jag ska kunna ta hand om mig själv eller min familj i den här situationen. Jag orkar inte mer.

Jassa började må allt sämre. Anna såg varningstecknen och övertalade sin make att söka hjälp. Det resulterade i att han skrevs in på psyket i Hudiksvall på grund av självmordstankar.

– Det håller på att ta knäcken på honom. För varje positivt steg vi har tagit, med jobb, ekonomi, hus – så känns det som att backa tusen steg när vi får avslag. Man är tillbaka på ruta ett, trots att han uppfyller alla krav. Det som är mest konstigt är att de vill separera en familj, trots att det står i alla lagar att det inte ska vara så, säger Anna.

Samtidigt som han befunnit sig på psyket försöker Anna hålla modet uppe för att ta hand om sonen och hitta lösningar på problemet.

– Det är hemskt att se hur sonen går runt hemma och letar och ropar efter sin pappa konstant. Samtidigt är jag så glad att de har det bandet. Vi vet att vårt äktenskap skulle överleva om han måste lämna, men sonen förstår inte och att se dem separerade är hemskt. Jag bävar för den dagen jag eventuellt måste förklara för vår son varför pappa inte är här, och besvara frågorna om pappa har övergivit honom.

Trots motgångarna finns hoppet att fortsätta skapa sig ett liv tillsammans ändå kvar för familjen.

– Min dröm är att leva ett bra liv, att vara glad och lycklig med min familj. Det är bara det jag önskar. Men det här får mig att känna mig misslyckad – som en dålig pappa. Jag ser ingen framtid om jag måste lämna. Med ångesten kan jag inte fokusera på vårt liv och det är bara en sak som hindrar mig från att ge upp helt, och det är min familj.