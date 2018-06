Vattenståndet i Hälsingland på väg upp igen: "Lägre än det brukar vara"

– Det finns en direkt koppling mellan lufttrycket och vattenståndet. Det sker dock en fördröjning när det märks i kusten, eftersom det är en smal passage in och ut till Östersjön, säger Magnus Larsson, som är vakthavande oceanograf vid SMHI.

Under veckan har vattenståndet sjunkit avsevärt, med en halvmeter - något som har skett över hela landet. De låga vattennivåerna sträcker sig från Bottenviken ner in till Östersjön. Runtom Gävle ligger vattenståndet 47 centimeter under normalen och likaså i Ljusne. Nivåerna är ännu lägre uppåt i landet.

– Det har inte varit så jättelåga nivåer senaste veckan egentligen, men det blåser nordliga vindar som trycker ned vattnet längs västkusten, säger Magnus Larsson.

De låga nivåerna beror även på det långvariga högtryck som har varit. Det pressar ut vattnet ur Östersjön, genom Öresund och ut i Nordsjön – i nuläget ligger vattnet i snitt på tre decimeter under normalläget, berättar Magnus Larsson.

– Det är en ganska låg nivå, lägre än det brukar vara. Men det är inget rekord. När vi varnar för låga vattenstånd ska det vara en meter under normalnivån, för då blir det stora problem för båtar vid hamnar, säger Magnus Larsson.

I nuläget ligger vattnet en halvmeter lägre än vanligt. Under tisdagen hade Ljusne Orrskärshamnen registrerat -50 centimeter i sitt vattenstånd, med byvindar på 9,6 m/s och medelvindar på 6.3 m/s.

– Det kommer stiga så småningom. Vi har lite lågtryckstendenser nästa vecka, men jag tippar på att det ökar nästa vecka och blir normalnivåer om cirka två veckor.

Det är sällan som det varnas för låga vattenstånd i Hälsingland. Istället är höga vattenstånd nära vattendrag vid snösmältning vanligare.

– Det är ganska typiska nivåer för denna tid på året, medan det på hösten och vintern blir höga vattenstånd på grund av lågtryck och sydvindar som pressar in vatten istället, säger Magnus Larsson.

