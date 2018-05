Toppolitiker skippar Almedalen – sommarjobbar som sjuksköterska i stället: "De har ont om folk"

Till vardags är hon regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Gävleborg. Men under några sommarveckor kommer Hannah-Karin Linck (C) att dra på sig sjuksköterskeuniformen och hoppa in på sin gamla arbetsplats, Hudiksvalls sjukhus.

– För mig är det viktigt att vara ute och se vad som händer i verksamheten, säger hon.