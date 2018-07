Tjeckisk effektivitet talade när Hudiksvall gick upp i serieledning

Hudiksvall Förenade FF åkte till Örnsköldsvik med gott självförtroende och med en tjeckisk anfallare i god målform. Patrik Ruzicka följde upp sin fina prestation i Svenska cupen senast med två nya mål i bortamatchen mot Friska Viljor. Det var dock motståndarna som öppnade matchen starkast enligt tvåmålsskytten.- Vi blev lite överraskade i början och de hade ett bra högt presspel med bra individuell skicklighet. Men vi fick ett viktigt mål innan pausvilan som gav oss bra energi i laget, säger Ruzicka.

Efter den något tröga starten så lyckades laget komma igång lite bättre efter en rejäl utskällning av tränaren Mikael Bengtson och började då arbeta mer i sin egen offensiva press. Friska Viljor hade stundtals ett tålmodigt bollinnehav, men lyckades inte komma till några riktigt giftiga målchanser och istället var det just Ruzicka som helt plötsligt fick ett läge i straffområdet och placerade in bollen stensäkert bakom en chanslös Sebastian Usai.- Det målet innan pausvilan var väldigt viktigt och gav oss bra energi i laget. I den andra halvleken startade vi bättre och jag lyckades styra in ett skott med lite tur. Det blev till slut en riktigt bra seger för oss och det känns extra bra att vara högst upp i tabellen nu, menar Ruzicka.

Efter Hudiksvalls andra mål så bevakade man segern tryggt och tack vare ett bra försvarsspel samt stabilt målvaktsspel av Niclas Larsson så kändes segern aldrig riktigt hotad. En kavalkad av målchanser uteblev och istället var det effektiviteten som präglade Hudiksvalls anfallsspel. Därmed fortsatte laget också sitt segertåg med de både vinsterna mot toppkonkurrenterna IFK Timrå och IFK Luleå i färskt minne.

Efter lagets kommande match mot Kramfors Alliansen så stundar ett lite längre uppehåll. Då gäller det enligt Ruzicka att förbereda sig inför en något förändrad karaktär på fortsättningen av serien.

- Den andra halvan av säsongen kommer bli annorlunda. Nu kommer de andra lagen att veta vad de kan förvänta sig av oss , men jag tror på att vi ska kunna fortsätta med vårt fina spel. Vi är ju ett riktigt bra och inspelat lag nu, menar Ruzicka och ser fram emot lite vila.

- Nu förtjänar många av oss lite semester snart så att vi kan ladda om batterierna.

Matchfakta:

Friska Viljor- Hudiksvalls Förenade FF 0-2

Målskyttar:Patrik Ruzicka 2

Spelplats: Skyttis IP