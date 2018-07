Världsarvsjazzen slog publikrekord: "Riktar oss till musikälskande livsnjutare"

Fredagen bjöd på många spännande akter. På stora scenen inledde The real group följd av Amanda Ginsburg och Ale Möller Band. Inne på logen bjöd det unga bandet Thou Shalt Swing på Django Reinhardt-influerad swingmusik.

Saxofonisten Jonas Kullhammar tilldelades 2017 års Jan Johansson-stipendium och på lördagen stod han på Världsarvsjazzens scen med Ekdahl/Bagge Big Band. Publiken var med på noterna redan från början.

– Det här känns fantastiskt. Jag vet ju att det är schysst folk här uppe, bra människor, sa Jonas Kullhammar några låtar in i stipendiekonserten.

– Det är en fantastisk upplevelse att stå på den här scenen med det här fantastiska bandet, och faktiskt behöva ha solbrillor på riktigt, sa Jonas Kullhammar från den soldränkta scenen.

Under lördagen var det Adelns tur att spela i logen. Bandet utgörs av Egil Kalman, Simon Albertsen och Sofia Andersson (kanske någon mer?)Delar av bandet var på Världsarvsjazzen för två år sedan i form av Klyv-Olle Trio. I år hade trion utökats med blås.

– Det känns väldigt lyxigt att få spela här, säger Egil Kalman innan Adeln går på sitt tredje set.

Bandet ser det som en ära att få spela just här, i Jan Johanssons anda.

– Alla har lyssnat på honom, det finns i ryggmärgen, säger Simon Albertsen.

Världsarvsjazzen till ära har de med sig en speciell låt.

– Vi spelade Längs floden, från Jazz på ryska av Jan Johansson. Det är första gången vi spelat något av honom, säger Sofia Andersson.

The Flying Ananas Bananas, under ledning av Thomas Jutterström, spelade Jan Johanssons första beställningsverk under lördagen. Beställningen kom från Hacke Björksten som enligt rykten bett Jan Johansson att göra något "så svårt han kunde", berättar Malin Rönström.

Under lördagen spelade även Miriam Aida och Magnus Lindgren med Stockholm Underground.

Malin Rönström menar att Världsarvsjazzen riktar sig till musikälskande livsnjutare. Det blir tydligt bland helgens entusiastiska besökare.

Jan Johanssons syster Maj Knutsson kommer till Världsarvsjazzen varje år. Bandet till Erik-Andersgården är starkt och Maj var med och ställde i ordning minnesrummet av Jan Johansson när gården blev världsarv 2012.

– Det känns fantastiskt att vara här. Jag tycker att hans arv förvaltas mycket bra. Det har blivit stort, säger Maj Knutsson.

Hon vill inte favorisera någon under jazzfestivalen utan uppskattar hela arrangemanget.

– Allt är bra. Det är så bra musiker som är här, säger hon.

Maj Knutsson har fått skjuts dit med Gunnel Backenroth från Stockholm, där de båda bor. De har passat på att besöka flera platser i Hälsingland innan helgen.

– Det är första gången jag är här. Bygden är otroligt vacker och det finns så mycket kultur, säger Gunnel Backenroth.