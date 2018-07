Två band intar Statt för rockfest: "Det kommer att bli röj"

För första gången kommer Stockholmsbandet Sonic Syndicate att kliva upp på en scen i Söderhamn. Poprockbandet har varit på turné med bland annat Nightwish och In Flames och varit aktiv i över tio år. Deras senaste album Confessions släpptes 2016 och de har sedan dess varit på turné över både Sverige och Europa.

Förutom Sonic Syndicate kommer även Smash into pieces från Örebro att spela under torsdagskvällen på Statt. Så tidigt som i mars var bandet på besök och bjöd söderhamnarna på konsert. I maj återvände de till Hälsingland för en konsert i Edsbyn. Med sig har de som vanligt den utmärkande maskoten The Apocalypse DJ.

Hallå där, Robin Sjunnesson, gitarrist i Sonic Syndicate. På torsdag gör ni er första spelning i Söderhamn!

– Det är faktiskt andra gången egentligen. Vi var i Söderhamn en gång när vi var demoband för typ tio år sedan. Men det räknas inte, en gång är ingen gång, det är nu det gills på riktigt.

Vad kommer ni att bjuda på?

– När vi började så var vi mer det traditionella hårdrocksbandet, men nu lutar det mer åt det vanliga rockhållet. Vi är inte lika gaphalsiga kan man säga, lite mer partyrock. Vi experimenterar mycket med olika musikstilar och har historia i låtarna, många ser oss för våra gamla så det blir en blandning av nytt och gammalt. Det blir röj i alla fall, vi brukar ha sjukt kul på scen och det brukar smitta av sig.

Hur ska det bli att spela i Söderhamn?

– Det ska blir extra kul att åka dit för en gångs skull. Vi spelar nästan bara utomlands, så det är extra kul med en svensk vecka och vi är i stort sett aldrig norrut, men vi har alltid velat utforska uppåt.

Hur väl känner ni det andra bandet som spelar, Smash into pieces?

– Vi är nästan som bästa kompisar. Vi har varit runt i Europa tillsammans och även i södra Sverige. Vi passar bra ihop fast vi inte har samma fans, men fans som kan uppskatta båda banden. Det blir helt grymt. Alltid lika kul att spela med dem.

Vad väntar i framtiden för er?

– Senaste plattan släpptes för typ två år sedan och nu är vi i slutskedet av turnén. I augusti får vi lite paus och då kommer vi att hoppa in i studion och börja skriva på ett nytt album. Men spela live är roligast, så vi vill bara ge oss ut igen så fort vi kan.