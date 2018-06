Tolfte upplagan av School's out – arrangören: "Vi vill att det ska vara en festival för alla"

För Marcus Wågström, evenemangsansvarig för School's out, råder just nu årets mest intensiva tid. Planeringen pågår egentligen under ett helt år, men trappas successivt upp från januari. Den sista månaden innan det är dags för festivalen finns i princip inte tid för någonting annat.

– Då checkar jag mer eller mindre ut från mitt liv för att fokusera helt på School's out. Alla går in 110 procent och ger allt, säger han.

Året om pendlar Marcus Wågström från Gävle till arbetet som verksamhetsledare på Verkstäderna i Söderhamn. Men sista tiden, innan School's out, tar han med sig husvagnen upp och bor vid området.

Det innebär ett enormt engagemang. Men trots all den tid och den energi som det tar, går det inte att ta miste på den glädje som han känner inför det.

– Jag älskar mitt jobb. Jag brinner verkligen för Söderhamn och för ungdomarna här, säger han.

School's out är inte som de flesta andra festivaler. Dels är det ett helnyktert evenemang och dels är det gratis.

– Vi vill att det ska vara en festival för alla, där alla ska kunna uppleva alla aktiviteter. Att gå på festivaler och spelningar kostar vanligtvis ganska mycket, och det är långt ifrån alla som har möjlighet att uppleva det. Därför känns det viktigt att det är gratis, säger Marcus Wågström.

I år arrangeras festivalen för tolfte gången. Den har utvecklats för att vara ett skolavslutningsfirande till att bli ett av de största evenemangen i Gävleborg. I fjol uppskattar man att omkring 15 000 personer var där.

Bland årets bokningar finns flera av landets hetaste artister. Ett av de största namnen är Mike Perry, som slog igenom med superhiten ”The Ocean” 2016. Andra dragplåster är Kaliffa, Molly Sandén, Anis Don Demina, Rhys, LBSB och Cherrie. Dessutom uppträder båda finalisterna från Idol 2017, Hanna Ferm och Chris Kläfford, under festivalen.

– Vi har bra kontakter och ett bra rykte. Då blir det lättare att få till bra bokningar. Genremässigt vill vi att det ska finnas något för alla. Här ska alla kunna vara och ha roligt. Då är det också en förutsättning att det är nyktert, säger Marcus Wågström.

Att det är en helnykter festival är något man inte tummar på under School's out. Den som vill dricka får helt enkelt vara någon annanstans. För de unga i Söderhamn, som vuxit upp med School's out, har nyktra skolavslutningar det med tiden kommit att bli det naturliga valet.

– Vi har ju arrangerat det här i tolv år nu, så många unga har inte upplevt något annat. Vi har jobbat långsiktigt med att göra nyktert till normen. Det tar tid, men det känns viktigt.

I år har även många lokala företagare slutit upp kring den värderingen, i och med satsningen "Den stora utmaningen", vilket innebär att de inte serverar eller säljer alkohol under hela dagen som School's out arrangeras. Det är något de dels gör för att stödja School's out, men framför allt för att de vill stödja kommunens ungdomar.

De lokala företagarnas insatser är något som på flera plan är av stor betydelse för festivalen.

– Det är väldigt roligt för Söderhamn att det har blivit så här stort. Och utan företagarna skulle vi inte vara där vi är i dag, säger Marcus Wågström.

Han nämner också det lokala föreningslivet, som gör viktiga insatser under festivaldagen.

Även om väldigt mycket har varit positivt med hur School's out har vuxit och utvecklats, innebär det också utmaningar. Inte minst när det kommer till väntetider och köer, vilket är något man jobbar hårt med inför årets evenemang.

– Det är svårt i och med att allt är gratis och det är så många som vill gå, men vi gör vad vi kan.

För egen del ser Marcus Wågström mest fram emot slutet av festivalen.

– När allt förhoppningsvis har gått bra under dagen och jag kan stå där och lyssna till när Mike Perry kör en fet show. Det blir nog första gången som jag kan släppa taget och bara njuta.