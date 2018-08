Strömavbrott drabbade Söderhamns-företag: "Vi tar vara på tiden"

Under torsdagsförmiddagen drabbades stora delar av Söderhamn av ett kraftigt åskoväder och strömmen slogs ut under cirka en timme. McDonalds i Söderhamn var ett av företagen som blev överraskade och fick jobba i mörker under förmiddagen.

– Här står det still, inte ens kassan fungerar. Vi är ganska många som jobbar just nu, men det blir en chans att kunna städa och komma ikapp. Vi tar vara på tiden som finns, säger Louise Norin och får medhåll av arbetskamraterna.

– Man får ta det som det är, inget att stressa upp sig över, säger hon.

Det verkade mörkt för restaurangbesökarna som kört in för att få sig ett mål mat, men runt 10-tiden kom strömmen tillbaka. Jonna Hedmark hade nästan hunnit ge upp hoppet.

– Jag har åkt från Skellefteå och varit sugen på cheeseburgare hela tiden. Där finns inget McDonalds. Nu är jag överlycklig, säger Jonna Hedmark.