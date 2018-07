Solsken och schlager på årets första Sommartrivsel i Söderhamn

Solen sken över Östra berget när Sommartrivselns konferencierer Anna Sahlene och Jamina Jansson tog ton och välkomnade alla besökare till årets första trivselkväll. Sittplatserna framför scenen var fyllda, precis som läktaren nedanför Oscarsborg. Många valde också att ta plats på serveringen eller breda ut en picknickfilt i gräset.

– Välkommen hit till berget, nu är det dags för trivselkväll, sjöng konferencierduon till tonerna av Go tell it on the mountain.

Första allsången blev Idas sommarvisa då alla barn fick komma fram och sjunga vid scenen. Under kvällen fick publiken sedan sjunga med till klassiker som Teddybjörnen Fredriksson och En kväll i juni.

Emma Jansson och Annki Nilsson var på plats med fika, picknickfilt och brassestolar för att njuta av sommarkvällen.

– Det är trevligt att sitta här, mysa och umgås, säger Emma Jansson.

För de som vill göra mer än lyssna på musik fanns det matservering, lekland och tipspromenad. Trivselkvällarna är ett stående inslag på torsdagar i juli i Söderhamn,

– I år kommer jag gå på alla trivselkvällar, för jag har köpt trivselboken, säger Annki Nilsson med ett skratt.

Trivselboken är en bok med texter till alla allsånger som kan tänkas sjungas på sommartrivseln och boken fungerar dessutom som en inträdesbiljett.

För de som var tävlingssugna gick det att anmäla sig till Trivselspelet som skedde på scen. Spelet handlade om att lyckas öppna rätt lucka, då det bakom vissa dörrar fanns priser av lokal karaktär och bakom vissa en plastanka, som betydde att man åkt ut ur leken.

Även den rikstäckande artisttävlingen Stjärnskott hade en deltävling under kvällen. Tävlingen ritar sig till alla barn och ungdomar under sexton år och totalt tävlade tre bidrag i Söderhamn. Kvällens vinnare blev Linnea Zackrisson med låten Ashes, hon går nu vidare till final som sker den sista Sommartrivseln.

Första artisten att kliva ut på Östra bergets scen var Tousin "Tusse" Chiza, som även han tävlat i – och vunnit – vunnit tävlingen Stjärnskott tidigare år. Han har dessutom deltagit i Tv4's program Talang. Tusse öppnade med låten Hallelujah och sjöng sedan den egna låten My soul is calling you, som han gav ut i samband med vinsten i Stjärnskott.

Kvällens andra artist och huvudakt var Jessica Andersson, som besökte trivselkvällen för andra gången.

– Det var 11 år sedan jag var här sist, var det någon som var här då? frågade Jessica publiken och fick några glada rop till svar.

Jessica bjöd sedan på schlagerhits från hennes medverkan i Melodifestivalen under åren samt en personlig favorit: The Arks låt Callet You, Cometh I.

När solen sedan sänkte sig över berget plockade publiken ihop sina filtar och stolar och rörde sig hemåt i sommarkvällen. Nästa torsdag är det dags för Sommartrivsel på Östra berget igen, då med Martin Almgren och Karin Bergström som gästartister.

