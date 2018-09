Söderhamnskvinnors protest i internationellt fokus: "De här människorna ska inte gå förlorade i historien"

Anna Hammerin är projektkoordinator på Everyday lives in war på det brittiska universitetet University of Hertfordshire. Just nu befinner hon sig i Söderhamn för att hitta så mycket information hon kan om hungerkravallerna som startades av den protestmarsch mot brödransoneringen som några kvinnor i Sandarne gjorde 1917.

– Kvinnorna är så undangömda i historien. När kvinnor protesterade avskrevs det ofta som hysteri, men det finns mycket att plocka fram om man verkligen letar, säger Anna Hammerin.

Läs också: Kvinnorna från Sandarne startade ”Den svenska revolutionen”

Även denna historia var länge undangömd, men belystes på hundraårsjubileet förra året. Marschen tände gnistan till vad som skulle bli hungerkravallerna eller "den svenska revolutionen".

– Kvinnor startar ofta revolutioner och sedan tar männen över. Det har man sett både i Frankrike och Ryssland, säger Anna Hammerin.

TV: Film om brödmarschen med Marita Jansson, ättling till Anna Jonsson som var med och startade "den svenska revolutionen".

Fem universitet i Storbritannien är utvalda för att forska om första världskrigets okända historia. University of Hertfordshire har riktat in sig på berättelser som inte är soldaternas. Det handlar i stället om kvinnorna, barnen, maten, teatern eller kriminaliteten under kriget.

Anna har sina rötter i Söderhamn och när hennes mamma dog förra året åkte hon hit på besök. Mamman hade mot slutet pratat mycket om sin barndom och som ett sätt att hedra hennes minne ville Anna sprida en lock av hennes hår vid barndomshemmet i Sandarne.

Huset står fortfarande kvar och när Anna kom dit träffade hon de som bor där i dag. De började prata och Anna blev inbjuden på kaffe.

– Alla har varit väldigt generösa mot mig här och delar gärna med sig av historien, säger Anna.

Läs också: Hedrande marsch i tidstypiska kläder – 100-år efter Hungerkravallerna

Under det Söderhamnsbesöket råkade hon även se en bild från kvinnornas marsch från Sandarne. Hon kände inte till händelsen innan men såg sin chans till att väva in den i universitetets forskning kring första världskriget.

– Jag ringde min chef och sa: "I've found history!" och när det dessutom var kvinnohistoria nappade de direkt, säger hon.

Förhoppningen är att forskningen ska mynna ut i en bok där Sandarnekvinnorna ska vara en liten del. Dessutom ska det bli en film till Everyday lives in wars hemsida och ett blogginlägg på sidan Beyond the Trenches.

– De här människorna ska inte gå förlorade i historien. Jag vill plocka fram dem, säger Anna.

Varför är det viktigt att få ut den här historian?

– Jag tror att folk behöver veta om att det har funnits en kamp för mat och rättigheter. Man ska inte ta sådant för givet. Man ska vara stolt över att folk har kämpat sig till vissa saker. Det tycker jag fattas lite i Sverige.

När hon befinner sig i Söderhamn passar Anna även på att leta fakta kring sin egen släkt och bakgrund. Hon har aldrig bott i Söderhamn, men känner ändå att hjärtat finns här. Nu vill hon sluta cirkeln.

– Det här är min forskning och min historia. Jag vill kunna skriva ner den för mina barn. Det är inte intressant för dem nu, men det kommer att bli. Jag hade önskat att min mamma och mormor skrivit ner mer, säger hon.

Läs också: Historiska diskussioner lockade på Söderhamns museum

Fotnot: Anna Hammerins morfar hette Servan Calix Eriksson och var en polisman i Söderhamn i början av 1900-talet. Om någon vet mer om honom och hans släkt får man gärna kontakta Anna. Mejla markus.norin@mittmedia.se för kontaktuppgifter.