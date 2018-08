Ny storaffär för USNR – sågverksjätten landar avtal på 100 miljoner

Sedan USNR förlagt all sin svenska tillverkning till fabriken i Söderhamn har företaget hunnit presentera flera positiva nyheter. I takt med de egna miljonsatsningarna på kustfabriken, som tidigare gick under namnet Söderhamn Eriksson, har sågverkstillverkaren också kunnat räkna in storaffär efter storaffär.

Läs mer: Sågverksjätte tar hem ny stororder – affär värd 60 miljoner: "Fantastiskt positivt"

I våras landade man en ett nytt avtal med Fiskarhedens trävaru till ett värde av 60 miljoner kronor. Nu vänds blickarna österut där flera företag i Ryssland satsar för att hänga med i sågverksindustrins utveckling och modernisera sig inför framtiden.

Under sommaren har USNR lyckats räkna in ytterligare tre nya storaffärer i sin orderstock – som nu beskrivs som rekordstor. Rysslandsaffärerna beräknas vara värda nära 100 miljoner kronor och kommer innebära en hel del arbete i Söderhamnsfabriken.

– Det är verkligen högtryck i branschen nu. Vårt stora produktprogram och breda kompetens gör att vi kan erbjuda lösningar för i stort sett alla behov, vilket känns extra bra nu när suget från marknaden är stort, säger Christian Winlöf, sälj- och marknadschef på USNR i ett pressmeddelande.

Läs mer: Miljonsatsningar på sågverksfabriken i Söderhamn: "Vi tror vi kan sälja mer än vi hinner tillverka"

USNR är en välkänd aktör inom sågverksindustrin i öst och har en lång historia av affärsrelationer med Ryssland, där företaget även har ett eget dotterbolag. Under våren 2019 kommer USNR leverera en klingsåglösning till Wood Trade Company i Krasnojarskregionen samtidigt som en omfattande uppgradering av den befintliga såglinjen kommer att installeras hos Bajkal Wood Company, öster om Bajkalsjön.

Dessutom har Söderhamnsföretaget sålt en komplett klingsåglinje till Magistral-Transit i Irkutskområdet, som även tidigare i år gjort affärer med USNR.

Läs också: Plötsligt men positivt för anställda på Söderhamn Eriksson: "Man vill satsa"

Artikeln uppdateras...