Ny bok ser dagens ljus när Österdagarna är tillbaka: "Vi kör på så länge det går"

För sjätte året i rad arrangeras Österdagarna med underhållning, utställning och guidning med teaterinslag. Från tisdag till torsdag kommer människor i tidsenliga gamla fiskarkläder att röra sig på gatorna på Öster i Söderhamn.

Läs mer: Österdagarna är i gång: ”Det är ett stort intresse”

– Det brukar komma ungefär hundra personer om dagen och det verkar hålla i sig för varje år, så vi kör på så länge det går. Det blir som vanligt lite underhållning, och i år kommer Bildas Kultur på gatan på onsdag och torsdag, säger Lennart Andersson, ordförande i Söderhamns kust- och ­skärgårdsförening som är arrangörer.

Läs mer: Ny skärgårdsbok på gång – lyfter fram Söderhamnskusten: "Hoppas många nappar"

Det senaste halvåret har föreningen arbetat med ett projekt för att ta fram en bok som fått namnet Söderhamns skärgård speglad i kost. Den drygt 130 sidor långa skärgårdsboken innehåller verk från ett 40-tal konstnärer där man försökt fånga upp så många fiskelägen som möjligt i kommunen.

– Det är konst av skärgården i olika kapitel om fiske, sysselsättning och fritid. Texterna är skrivna av Curt Risell som också berättar om livet i skärgården. Det börjar på slutet av 1800-talet och fortsätter framåt. Några bilder är ganska färska, säger Lennart Andersson.

Boken kommer att finnas på Fiskaremuseet Gäddan för besökarna att bläddra i, och förhoppningsvis några exemplar att köpa.

Läs mer: Historisk tillbakablick på fiskaremuseum i Söderhamn

– Boken ska på tryckeriet på måndag så vi hoppas att allt går som det ska. Men vi ska ha ett exemplar att visa upp i alla fall, säger Lennart Andersson.

Några av konstnärerna kommer inte bara att vara med under dagarna som signaturer i skärgårdsboken, utan deltar även fysiskt på plats. Sju av dem ställer ut sina verk i museet, och Eilert Andersson och Per Ljusberg kommer under tisdagen att stå för musikunderhållningen.