Nerverna ställde till det för William Strid – nu får han hjälp av Wiktoria: "Hade inte kunnat bli bättre"

"Öppna din dörr" sjöng 21-åringen från Söderhamn i förra veckans "Idol", en låt som hans föräldrar valt ut och som betytt mycket för familjen Strid. Men nerverna tog över och William Strid hamnade näst sist, med bara ett tiotal fler röster än Maximilian Bergstrand som tvingades lämna.

– Det hade kanske att göra med att det var ett familjetema och att morsan och farsan var där, och man ville göra det så bra som möjligt för dem, säger William Strid om nervositeten.

Den här veckan gästas musiktävlingen av celebriteter som Benjamin Ingrosso, Felix Sandman och det norska stjärnskottet Astrid S, då det är dags för "Idol"-deltagarna att testa sina vingar i duetter med redan etablerade artister.

William Strid kommer att framföra Sam Smiths och Mary J Bliges version av "Stay with me" tillsammans med popartisten Wiktoria.

– Hon är en jätteduktig sångerska, jag är jättenöjd med vårt låtval, det hade inte kunnat bli bättre, säger Strid.

Men debutanten och veteranen är inte helt obekanta för varandra.

– Under tiden med "Idol" har man varit ute någon kväll, jag, Bragi och Sebbe, och då har vi träffat Wiktoria två–tre gånger. Jag kan inte säga att jag känner henne, men vi har surrat lite, berättar William Strid.

Nu är de bara sex deltagare kvar i tävlingen och den stora finalen i Globen närmar sig med stormsteg. Konkurrensen börjar märkas av ännu mer, tycker Strid.

– Jag känner att nu får man verkligen ta och steppa upp, eftersom att jag hängde löst förra veckan. Nu är det bara att gå ut och njuta som att det är … det känns dåligt att säga sista gången, men man försöker att släppa loss lite mer.

Här kommer hans rutinerade kollega in i bilden.

– Det märks att Wiktoria har hållit på ett tag, det är jättebra för mig för hon pushar på mig, det har gått jättebra, säger han.

Känns det som att det här är sista gången?

– När man har kommit så här långt in i tävlingen har man verkligen noll koll, det kan gå exakt hur som helst. Det känns som att tittarna går efter de senaste framträdandena, säger William Strid.

"Idol" sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Veckans kändisduetter

1. Kadiatou Holm Keita, 17, Lidingö och Felix Sandman: "Hurt somebody" (Noah Kahan och Julia Michaels)

2. William Strid, 21, Söderhamn och Wiktoria: "Stay with me" (Sam Smith och Mary J Blige)

3. Sebastian Walldén, 23, Göteborg och Astrid S: "I'll be there" (Jess Glynne)

4. William Segerdahl, 16, Vänersborg och Mariette: "Shallow" (Lady Gaga och Bradley Cooper)

5. Bragi Bergsson, 25, Västra Frölunda och Hanna Ferm: "Up where we belong" (Joe Cocker och Jennifer Warnes)

6. Nathalie Brydolf, 23, Bromma och Benjamin Ingrosso: "Sugar" (Maroon 5)

Låtordningen kan komma att ändras.