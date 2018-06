Majs Keller om årets Söderhamn Pride: "Vi är till för att lyfta upp varandra"

Söderhamn Pride är tillbaka. I år äger festivalen rum den 8 och 9 juni. När Prideparaden tågar genom staden görs det, även i år, med en hyllning till de som på grund av förtryck och förföljelse inte har möjligheten att vara med.

Vad tror du att Marching for those who can’t har haft för betydelse för de som själva inte haft möjlighet att delta?

– Marching for those who can't är sektionen som påminner om hur verkligheten ser ut för många hbtq-personer. Den som inte har problem med förföljelse, är rädd för att gå ut på kvällen eller hålla sin sambo i handen ser såklart inte denna sektion som något annat än ett jippo. När Söderhamns kommun var den första kommunen i Sverige som representerade sektionen, så tror jag inte alls att alla förstod varför. Men många som stod och tittade på sidan av, kom fram och frågade eller mejlade efter några veckor och undrade. Så även om vi inte räddar liv här och nu, så lyfter vi upp det viktiga – att aldrig sluta bry sig.

Vad betyder den för dig?

– Det betyder att allt jag gör inom Pridearbetet får en helhet. Det är inte bara fest och glädje. Över 72 länder i världen förbjuder homosexualitet, och i vissa fall är lagarna särskilt hårda och straffen särskilt brutala. Om jag inte minns fel så är det cirka 45 stater som förbjuder samkönade sexuella relationer mellan både kvinnor och män. Några av dessa personer klarar av en flykt, men många har innan dess torteras och suttit i fängelse. Människor har fängslats för att de har fått uppleva kärleken med sin likasinnade. Ja, du hör själv hur illa det låter.

Har ni fått någon respons från hbtq-personer som inte själva kunnat vara med, om just Marching for those who can’t?

– Ja, gud. Jag vill nästan gråta. Det har stått människor på sidan av som tidigare bodde på Campus park i Vågbro, som formade sina händer till hjärta och böjde sitt huvud som tack. Det har också varit personer som har deltagit i paraden, som har flytt för sitt liv och som i väntan på uppehållstillstånd har sprungit av glädje i vår parad. Snacka om kontraster, men ändå så stort att här kan man känna sig fri för en stund.

Vad känns extra viktigt att lyfta fram i årets Pride?

– Den frågan är alltid så svår att svara på, men självfallet är Camilla Näslund en stor nyhet och en stark förebild, som har gått igenom livets svårigheter. Det var en dröm för henne att få påbörja sin resa igen genom att föreläsa, så varför inte gå ut stenhårt tillsammans med oss? Jag har varit mån om att från allra första början få lyfta upp den som behöver det, och som älskar det hen gör. Vi är till för att lyfta upp varandra och bli starka av varandras styrkor.

Hur ser din roll ut i årets Söderhamn Pride?

– Jag skulle ta en paus eftersom femårskalaset blev ett sjudundrande avslut och jag slet nog musten ur mig både fysiskt och psykiskt. Men när det bara var någon månad kvar och Maria Hansson ringde upp mig och frågade om jag inte kunde hjälpa till, så vad kunde jag säga? Jag ansvarar för Pridelördagen, artister, Regnbågsmässan och all marknadsföring, samt lite fortsatta samarbeten.

Är det en stor skillnad för dig, så här strax innan allt drar i gång, mot för hur det har varit tidigare år?

– Det är en fantastisk grupp med volontärer som styr allt med en järnhand. Jag blir lätt manisk och jag är ju en sån person som tror att allt går. I år är förutsättningarna inte lika stora som innan. Den enda skillnaden är att det finns en stabil grupp, vilket innebär att jag nästan kan sitta med bakbundna händer.

Vad ser du personligen fram emot mest med Söderhamn Pride 2018?

– Jag ser framemot möten med människor och glädjen som vi har tillsammans. Det är trots allt valår, så jag hoppas att alla partier flirtar lite extra med åskådare och deltagare.

Läs också: "Därför sörjer min generation Tim Bergling"

Berätta om hur Söderhamn Pride kommer att hylla Avicii och varför det känns viktigt.

– Vi kommer att hylla Avicii med en sång som han har skrivit och producerat. Det blir årets Söderhamn Pride-låt, som framförs av Rockkören på söndag i samband med Regnbågsmässan. Det är många som har berörts av att alla lyssnade på Avicii, men ingen på Tim Bergling. Det går lite i hand i hand med att vi ska lyssna på våra medmänniskor innan det är för sent.