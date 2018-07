Lyckad kulturvecka gav mersmak – världsarvsgården fylldes med besökare: "Glädje och äkta leenden"

På söndagskvällen avslutade Musica Vivas sin sommarsatsning med en storslagen konsert i Ulrika Eleonora kyrka. Under ledning av Amus Kerstin Andersson sattes de sista tonerna som förkunnade att kulturveckan "Mellan skogar, berg och dalar" var över – för den här gången.

– Det är roligt att det kommer så mycket besökare även utifrån. Vi har haft en genuin vecka där många har hört av sig efteråt och varit helt tagna. Många vill ha en fortsättning, säger Catharina Ericsson från Musica Viva.

Kulturveckan, som arrangerades för första gången, har bjudit besökarna på en stor bredd av aktiviteter. Med musik och hantverk utspritt mellan Erik-Andersgården i Söderala, Ranbogården i Mo, Konstkraft Ljusne samt Norrala-, Mo- och Ulrika Eleonora kyrka har det funnits något som passat så väl unga som gamla i olika delar av kommunen. Ett genomtänkt drag av arrangörsgruppen som slitit med planeringen i ett års tid.

– Att kunna vara på så många olika platser känns roligt. Vi har lyckats nå olika grupper med en rad annorlunda aktiviteter. För de yngre vill vi inte ha bollhav utan mer Emil i Lönneberga stuk, säger Catharina Eriksson som bland annat var med fick tillverkningen av lindockor.

Den avslutande dagen inleddes med "Bach and breakfast" på världsarvsgården Erik-Anders där besökarna vällde in under morgontimmarna. En av dem var Ihsan Sarman som åkt från Stockholm där att vara med under kulturveckan i Söderhamn. Han var mäkta imponerad över vad han fått se och höra.

– Det här är ett fantastiskt tillfälle att komma utanför Stockholm och få uppleva musik på landet. Hemma är det mer tillgjort på de stora tillställningarna medan det upplevs mer avspänt här där musikerna spelar av glädje och med äkta leenden, säger han.