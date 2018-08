Kvinna hittades grovt misshandlad – pojkvän anses skyldig: "Nästan tortyrliknande inslag"

När den andra rättegångsdagen inleddes under torsdagen fick ordförande Bengt-Olov Horn och hans nämndemän ta ställning till två olika sidor av vad som egentligen hände vid en sommarstuga i Söderhamns kommun tidigare i sommar.

Läs mer: Man misstänks ha misshandlat och tvingat kvar kvinna i stuga – nekade under rättegång

Enligt åtalet ska en man i 25-årsåldern, hemmahörande i Västsverige, ha misshandlat sin flickvän grovt och tvingat henne kvar i den stuga som tillhör mannens släktingar. Inför rätten berättade kvinnan om en utdragen misshandel som innehöll både sparkar och slag men även inslag av knivvåld, innan hon lyckades hoppa ut genom ett fönster och fly genom skogen till en grannfastighet.

– Han beordrade att jag skulle lägga mig bakom teven och krypa ihop till en boll för att inte ta plats. Sen matade han sparkar och slag i magen och på mina ben, vittnade kvinnan under den första rättegångsdagen.

Paret ska ha tagit sig till Söderhamn sedan de blivit bostadslösa på sin hemort. Deras förhållande beskrivs som turbulent med inslag av mindre bråk under en längre tid. Under perioden i Söderhamn ska de ha rest in till centrum flera gånger för att hämta vatten, leta burkar och stjäla mat på olika butiker. Bland annat ska de ha snattat handsprit som sedan använts som berusningsmedel.

Läs mer: Sparkade, bet och slog kvinna med stekpanna – man åtalas för grov misshandel

När polisen ryckte ut till sommarstugan hade kvinnan fått hjälp av en granne att slå larm. Hon hade då flera skador över kroppen, bland annat i ansiktet, över bröstkorgen och på benen.

– Det är nästan tortyrliknande inslag, menade kvinnans målsägandebiträde Jakob Machuca under sin slutplädering.

En bild som inte delades av försvaret, som inte heller uppskattade varken åklagaren eller målsägandebiträdets försök att övertyga rätten. I stället menade försvarsadvokaten Anette Der Danielian att hela åtalet borde ogillas och att hennes klient skulle sättas på fri fot.

Bland annat lyfte hon fram vad hon menade var trovärdighetsbrister i kvinnans berättelse och att kvinnan skulle kunna ha förorsakat skadorna på egen hand. Det rättsintyg och den brottsplatsundersökning som gjordes efter händelsen talade till mannens fördel, menade försvarsadvokaten.

– I mitt perspektiv finns det ingen bevisning utan den bevisning som har presenterats har presenterats av försvaret. Rättsintyget ger även stöd för vad min klient säger, säger Anette Der Danielian.

Läs mer: Kvinna ska ha tvingats kvar i stuga under hot och misshandel – man häktad

Under rättegången nekade den misstänkte mannen till anklagelserna om grov misshandel och olaga frihetsberövande. I stället menade han att det tvärtemot vad kvinnan sagt var han som nekades lämna platsen och utsattes för misshandel. De skador hon fått ska ha uppkommit när han försvarade sig själv.

– Hon slår mig med nävarna och jag tar ett tag om henne. Sedan lägger jag ner henne på golvet för att hon ska lugna sig men hon kommer loss och attackerar gång på gång. När jag ser att hon är skadad får jag panik och går undan, vittnade mannen.

Läs mer: Kvinna tvingades kvar i stuga – man omhäktad för grov misshandel

Efter en överläggning menade tingsrätten att det finns övertygande bevisning för att mannen gjort sig skyldig till misshandel. Däremot saknas bevisning för att han ska kunna fällas för olaga frihetsberövande. Rätten beslutade även att mannen ska kvarbli i häktet och att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras innan påföljden kan bestämmas.

– Jag är förvånad över deras beslut. Vi hade en övertygande bevisning i målet och jag vill gärna se det skriftligt för att se vilka argument de har. Vi kommer definitivt att överklaga. Det är inget snack om den saken, säger Anette Der Danielian.