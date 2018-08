Kroppsbyggaren som blev professor

När Kjell växte upp och gick i Söderhamns högre allmänna läroverk var yrkesvalet långt ifrån något självklart. Tvärtom. Hans resa in i den akademiska världen började med styrketräning och tyngdlyftningstävlande för Ellne Atletklubb.

Kjell Törnblom växte upp i Söderhamn, dit han nu kommer tillbaka om somrarna för att tillbringa några veckor på sommarstället i Humlan tillsammans med familjemedlemmarna Emma, Mims, Preben och Marie. Han har hunnit med att vara forskare och lärare vid många universitet under sin karriär, både i Sverige, Kanada och USA, men nu är det Söderhamns skärgård, Göteborg och Zürich som gäller. Dit ska han snart iväg igen för en termin på ETH Zurich, ett universitet som är rankat som ett av de tio bästa i världen.

Men vad hade då styrketräningen med saken att göra?

Jo, Kjell upplevde aldrig att han var duktig i skolan när han gick i gymnasiet. Han var något av en bråkstake på lektionerna, pluggade så gott han kunde men fick dåliga betyg och blev dessutom ganska illa behandlad av vissa lärare.

– När alla säger att man är kass så tror man till slut på det, jag fick ingen positiv feedback eller uppmuntran av någon där, säger Kjell.

Men det fanns en lärare som blev särskilt betydelsefull och som stöttade honom på flera sätt. Det var gymnastikläraren Ivar Malm. Under hans lektioner väcktes Kjells intresse för styrketräning och bodybuilding. Efter en tids hemmaträning började han tävla i tyngdlyftning med atleterna i Ellne.

– Jag önskade mig en skivstång i julklapp, sedan började jag träna och till slut blev jag starkast i hela skolan, berättar han.

Efter studentexamen 1964, som han till slut lyckades ta efter att ha gått om två år, flyttade han till Göteborg direkt efter sin militärtjänstgöring. Det var mest för att få träna med de kända kroppsbyggarna han läst om i olika tidningar. Det fanns ett gym på Nya Ullevi där de höll till. Han sökte till tandläkarlinjen i Göteborg men kom inte in. Då fick det bli pedagogik istället.

– Jag valde det som jag trodde skulle vara lättast att komma in på bara för att jag ville till Göteborg. När den terminen mot förmodan gick bra så fortsatte jag med det jag hört skulle vara det näst lättaste ämnet, sociologi, säger han.

Det visade sig att Kjell inte var så dålig i skolan som han trott under åren i Söderhamn.

– När jag kom till Göteborg och fick bestämma själv hur mycket jag ville plugga och äntligen slapp de oförstående lärarna så gick allt väldigt bra, säger han.

Det gick så bra att han till slut blev erbjuden ett stipendium för att åka till USA och studera socialpsykologi på University of Missouri-Columbia.

– Jag förstod det inte då, men det var också en forskarutbildning jag blev antagen till. Jag tänkte att jag skulle stanna en termin eller ett år på sin höjd, men det var en så fin upplevelse att jag blev kvar där och doktorerade. När jag kom dit blev jag undervisad av lärare som jag läst böcker och artiklar av under utbildningen i Göteborg, så det var väldigt spännande, säger Kjell.

Engelskan hade han blivit bra på redan hemma i Sverige, efter att läst amerikanska muskelbyggartidningar.

Det var en speciell tid i USA när Kjell kom dit. 1968 var hippierörelsen i full gång och man demonstrerade mot Nixon och Vietnamkriget.

– Det var fantastiskt att vara där, trots allt politiskt missnöje. Jag minns att vi demonstrerade på campusen, och lärarna var förbjudna att gå med oss men vissa gjorde det i alla fall. Det var mycket intressant och omvälvande som hände då, och jag hade en otroligt givande studietid, säger han.

Det var när Kjell satt och skrev på sin doktorsavhandling som han stötte på ett kapitel om distributiv rättvisa som väckte hans intresse. Kjell började då skriva, parallellt med avhandlingen, en egen artikel om rättvisa. Efter några refuseringar fick han till slut in den i en vetenskaplig tidskrift. Artikeln uppmärksammades av Unesco och blev startskottet för Kjells långa karriär.

Men, vad är egentligen social rättvisa, och hur forskar man om det?

– Inom socialpsykologin pratar vi om rättvisa som ett subjektivt begrepp. Man kan förenklat säga att rättvisa är det man förväntar sig att få eller ge, och det man upplever att man förtjänar. Det här är naturligtvis väldigt kulturellt och individuellt betingat, vi upplever fenomen i samhället olika baserat på en mängd faktorer, säger Kjell.

Rättvisebegreppet inom socialpsykologin skiljer sig alltså från den objektiva rättvisan som styrs av lagen.

Folk är bra på att slänga sig med begreppet rättvisa, men inte lika bra på att specificera vad de egentligen syftar på, påpekar Kjell. Han menar att man måste klargöra vad som fördelas och i vilken kontext. Är det makt, pengar, information, kärlek eller något annat som ska fördelas, och ska fördelningen ske efter behov eller baserat på prestation.

– Vi missförstår varandra ofta för att vi omedvetet tänker i termer av olika rättviseprinciper. Klargör man inte vad man menar och vilken resurs det gäller så kan det uppstå onödiga missförstånd och konflikter. Inte bara mellan människor och grupper, men också mellan länder. Missuppfattningarna kan till och med leda till väpnade konflikter, säger han.

Rättviseområdet är viktigt att forska inom, för att reda ut begreppen, sprida kunskap, och bidra till ökad social rättvisa, menar Kjell.

– Orättvisor är tyvärr väldigt vanliga, ofta för att man kanske inte förstår att ens handlingar upplevs som orättvisa. Blir man orättvist behandlad leder det ofta till starka negativa känslor, och det är därför viktigt att förstå vad man kan göra åt det. En chef som beter sig respektlöst mot sina medarbetare kan genom att ändra sitt beteende utan kostnad undvika orättvisor och de negativa följderna, säger han.

Kjell berättar att orättvisa är ett ständigt aktuellt problem i samhället. På arbetsplatser, i hemmet, mellan olika etniska och religiösa grupper, mellan könen och mellan generationer, för att nämna några. Frågor om rättvisa dyker också upp på olika sätt inom de flesta akademiska ämnen och forskningsdiscipliner. Kjell deltog nyligen i ett projekt som handlar om förvaring av kärnavfall.

– Det är i första hand ett tekniskt problem, men den andra sidan av det är att ingen vill bo i närheten av platsen. Då måste man reda ut hur man bör agera för att folk ska tycka att det blir bra och rättvist. Den var den delen jag fokuserade på, säger Kjell.

Ett annat projekt han deltagit i handlade om fördelning av knappa medicinska resurser, och just nu skriver han om förhållandet mellan rättvisa och hållbarhet.

Varje år delas ett pris ut till någon som doktorerat vid Columbia-Missouri och som sedan utmärkt sig inom sitt område. År 2004 var det Kjells tur att åka tillbaka till sitt gamla universitet för att ta emot utmärkelsen.

– Jag träffade och firades av flera av mina gamla lärare och handledare som jag hade då, och det kändes lite som att cirkeln slöts, säger Kjell.

Kjell och gymnastikläraren Ivar Malm på Söderhamns Högre Allmänna Läroverk blev vänner för livet.

– Utan hans inspiration och uppmuntran till styrketräning hade nog mitt liv blivit annorlunda och säkert mycket mindre intressant och bra, säger Kjell.

Men det fanns ytterligare en lärare, Lennart Landell, som Kjell kom bra överens med under gymnasietiden. Han brukade skämta om att Kjell som var så busig borde bli komiker när han blev vuxen. När de långt senare sprang på varandra i Söderhamn och Lennart frågade vad Kjell hade för sig och fick fick till svar “Jag är professor i socialpsykologi vid City University of New York” så trodde Lennart en lång stund att det var hans egen profetia som besannats. Men den gången skämtade inte Kjell.