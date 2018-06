Jan Erik Hallström skriver historia med hjälp av sina ättlingar – nya boken handlar om spanska sjukan för 100 år sedan

"Spanska sjukan och ryska snuvan" heter den senaste boken som lokalhistorikern Jan Erik Hallström tryckt upp i en mindre upplaga. Efter pensioneringen har han flyttat för gott från Stockholm till torpet i Mo-Myskje där han ägnar en stor del av dagarna åt att skriva.

– Jag hade hört av morsan att mormor haft spanska sjukan. År 2000, när jag jobbade på Yrkesinspektionen, började jag leta i statistiken, läste lokaltidningarna och satt på biblioteket i Söderhamn, berättar Jan Erik Hallström.

Det blev flera artiklar, i Socialmedicinsk tidskrift och senare i Helsingen, Hälsingerunor och Hälsinge-Kuriren.

Nu, lagom till 100-årsminnet av den svåra sjukdomen som tog närmare 40 000 liv i Sverige, och kanske 50 miljoner i världen, var det dags att utveckla ämnet lite ytterligare.

Det var framför allt unga, i åldrarna mellan 15-30 som strök med i svåra lunginflammationer. Äldre hade troligen en viss immunitet från ryska snuvan, en tidigare inte lika dödlig influensa som spreds över världen 1889-1890.

Jan Erik Hallströms egen mormor Emma Hansson i Askesta var en av alla som blev sängliggande julen 1918, då hon arbetade som husa på Källskär. Hon överlevde dock, andra hade inte lika stor tur. Fyra personer i Askesta dog, tre i vardera Marmaverken, Onsäng och Skale.

– Nu vet man att spanska sjukan var en typ av fågelinfluensa. Det var framför allt den andra vågen av sjukdomen, som kom mellan augusti och november 1918, som orsakade de flesta dödsfallen, berättar Jan Erik Hallström.

Hans bok om spanska sjukan innehåller en mängd fakta och redogörelser av forskning och vittnesmål. Här finns också noggranna rapporter om hur influensan spreds under sommaren och hösten 1918.

Det första dödsoffret i Söderhamn, var en ung värnpliktig Ljusnebo som då gjorde sin krigstjänstgöring vid Livgardets Dragoner i Stockholm. Första världskriget pågick fortfarande och de stora skaror soldater som levde sammanpackade under vidriga förhållanden, påskyndade naturligtvis spridningen av influensan.

När Jan Erik Hallström sitter och forskar och läser andras rapporter hittar han hela tiden nya spännande spår att gå vidare med. Det ena leder till det andra.

– Men nu är jag nog klar med Spanska sjukan, konstaterar han.

Ändå är det alltid hans egen släkt, som levt i Arbrå och Söderala med omnejd i många generationer, som är utgångspunkten för hans skrivande. Sedan vidgas ämnet för att beskriva ett historiskt skede.

– Den första boken hette Ivar Hansson i Askesta och kom ut 1993, berättar Jan Erik Hallström.

Ivar Hansson var Jan Eriks morfar. Han var förman på Marmaverkens massafabrik, där också Jan Eriks farfar arbetade i sodapannan.

– Morfar gick med pistol som layoutvakt under strejken 1929-1930, berättar han.

Nyfikenheten kring sin släkts livsöden och historieintresset har lett till en mängd artiklar och böcker under de senaste 25 åren, hur många de är kan han nästan inte säga själv. Alla är utgivna i egen regi, nu på slutet med hjälp av förlaget Vulkan. Somliga böcker är bara tryckta i ett fåtal exemplar så att släkten får läsa, andra är tänkta för en lite större publik.

Jan Eriks pappas släkt levde i Arbrå socken under minst sju generationer – och flera böcker utgår från farfars far, Olof Hallström. "Farsan och flyget. Från Marmaverken till Mariehäll" berättar om hans egen far, Runo Hallströms, liv.

Just nu är han fullt upptagen med att skriva ännu en bok som bygger på den kristna sekten Erik-Jansarnas historia – med Söderalaperspektiv. Det började med "Tidig svensk emigration till Amerika. Patriarken från Söderala. Jonas Olsson of Bishop Hill" som kom ut 2016. Den handlar om Jonas Olsson från Ina, Söderala, som tog över ledningen för kolonin Bishop Hill när predikanten och ledaren, Erik Jansson, mördades 1850.

Förra året kom "Profetens kurir. Från Ljusne älv till Bishop Hill", som handlar om skräddaren Nils Jonsson Hedin i Söderala som blev en av Erik-Jansarnas tolv apostlar i USA.

– Nu arbetar jag med en tredje bok som ska handla om Söderalas Erik-Jansare, de som stack med första båtarna till USA, 1846, berättar han.

Släktens historia innehåller många fler historier att berätta, så Jan Erik Hallström, som nu hunnit bli 74 år, har fler timmar framför sig vid datorn i rummet på torpets övervåning.

– Men jag tycker jag har semester hela tiden. Det är det här jag vill göra, säger han.