Hotet mot Söderhamns FF avblåst: "Det känns verkligen jätteskönt"

Under måndagskvällen skickade en man med kopplingar till fotbollsklubben en rad mordhot till en person inom föreningen. Det var efter en ekonomisk dispyt som mannen bland annat skrev "Jag kommer med en kniv imorgon". Hoten riktades mot Söderhamns FF som valde att polisanmäla händelsen.

Efter flera dagars sökande har nu polisen fått tag i mannen enligt klubbens ordförande, Lars Stål.

– Polis samtalade med honom under torsdagen och kom fram till att den här mannen inte tänker uträtta de hot han skickade till oss. Han ska inte ha gripits, säger Lars Stål.

– Det känns verkligen jätteskönt att det här är över och framförallt att inget hände, säger han.

Träningar och övrig verksamhet i klubbens lokaler på Hällåsen ställdes in under veckan. Även lördagens match i division 3 södra Norrland mot Fagersta Södra fick ställas in.

– Nu har vi kunnat dra igång träningarna igen. Vi hade en träning under torsdagskvällen och vi ska ha en till träning i dag. Lördagens match ställde vi däremot in under veckan och det är svårt att få det ogjort såhär tätt inpå, säger Lars Stål.

Den inställda har flyttats fram till den 27 september.

Helahälsingland har utan framgång sökt förundersökningsledare Torbjörn Bolkéus för en kommentar.