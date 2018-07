HMS Falken seglade in i Söderhamn – bjöd ombord nyfikna på visning: "Stolta över det vi har"

Under sommaren är marinens segelfartyg HMS Falken ute på turné längs hela Sveriges kust. På sin väg mot Norrland och Luleå seglade fartyget under fredagen in mot Söderhamn för att lägga till vid Stugsundskajen. Ett elegant besök som väckte stor uppmärksamhet.

– Vi är stolta över det vi har och vill ta tillvara på traditionen. Det här är superviktigt för vår del, framförallt när det kommer till utbildning och rekrytering till Försvarsmakten, säger Karl Beillon, tredje officer.

Det drygt 39 meter långa och 31 meter höga dubbelmastade fartyget byggdes för 71 år sedan och lämnades över till den svenska flottan som ett övningsfartyg. Tillsammans med tvillingfartyget Gladan har skonerterna sedan dess utbildat blivande sjömän och officerare i marinen, där bland annat både kung Carl Gustad och prins Carl Philip varit kadetter ombord på fartygen.

Under besöket i Söderhamn passade besättningen, bestående av 26 elever och 12 nyckelbesättning, på att öppna upp båten för nyfikna som fick kliva ombord och få en rundvisning. Något som uppskattades av både besökare som besättning.

– Många som kommer ombord har antingen själva varit med och seglat eller har någon annan form av anknytning till något av fartygen. Det är alltid glada miner och alla är intresserade, säger Linus Grann, tredje skeppare.

Petronella Berg var en av de elever från Sjövärnskåren som mönstrat på inför årets sommarturné.

– Det blir rätt trångt ombord och några av oss får sova i hängmattor, men det är en del av tjusningen. Man lär sig mycket om sig själv och andra samtidigt som vi får en väldigt bra sammanhållning, säger hon.

Under lördagsmorgonen kastade HMS Falken loss och seglade vidare norrut längs kusten. Och till hösten fortsätter resan söderut till Medelhavet och vidare ner till Kanarieöarna.