Här invigs Swedbanks nya lokaler – flyttar ner till centrum: "Nu skrivs ny bankhistoria"

Sedan november har Swedbank arbetat för att hitta en ny banklokal i Söderhamn. Lösningen fann man centralt på gågatan, där banken under torsdagen flyttade in i de lokaler som tidigare tillhörde posten. Därmed skriver man också ny bankhistoria och lämnar Kungsgatan där banken hållit till i olika byggnader sedan 1906.

Lennart Knudsen var en av de första kunderna som klev in i den nya banklokalen i samband med invigningen. Han hade egentligen ärenden som skulle uträttas dagen innan men möttes då av en stängd dörr.

– Nu hade jag inte en aning om att det var invigning så det blev en glad överraskning när man såg så mycket folk utanför. Det här blev ju jättefint. Den tidigare lokalen var jäkligt trist och det tror jag nog att bankens personal också tyckte, säger han.

Under vintern och våren har ombyggnationen av den 366 kvadratmeter stora lokalen pågått för fullt. Nu välkomnas bankkunderna av en öppen planlösning i en ljus miljö där det även har byggts flera mindre rum för kundmöten. För att knyta an till det lokala har rummen fått namn efter Söderhamns skärgård.

Med flytten vill banken bli mer lättillgänglig samtidigt som personalen får en bättre arbetsmiljö.

– Nu kommer vi närmare det naturliga flödet och får lokaler som är bättre anpassade för vår verksamhet, säger Annelie Storm-Andersson, kontorschef för Swedbank i Hälsingland.

För den som vill hantera kontanter hänvisar Swedbank vidare till Furan gallerian där det nyligen installerats en ny uttags- och insättningsbankomat, strax innanför entrén.

Under invigningen var Pernilla Norman, ordförande för Swedbank Hälsingland, på plats för att klippa bandet och välkomna alla kunder in till de nyrenoverade lokalerna. Innan saxen kom till användning passade hon på att berätta om bankens historia, från att den startades 1854 som Söderhamns stads sparkbank till att Swedbank kom in i bilden och Sparbanksstiftelsen bildades.

– Nu börjar en ny epok i bankens historia och för personalen i de här fantastiska lokalerna. Samtidigt ger vi invånarna i Söderhamn ett nytt tillskott på gågatan, säger Pernilla Norman.