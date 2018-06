Här är den lilla klubben som skickar sju spelare till Halmstad: "Den bästa upplevelsen man kan vara med om som 15-åring"

Relaterat: Mittmedia sänder live från Dalecarlia Cup i Borlänge – här är hela matchlistan

Under två veckor genomför Svenska fotbollförbundet sitt årliga utvecklingsläger i Halmstad för 15-åringar där alla Sveriges distriktslag deltar. Den här veckan är flicklagen på plats och på söndag rullar pojklagens bussar ner till Halland.

På plats på Hälsingebussen kommer sju av sexton spelare vara från Stugsunds IK:s pojkar 03-lag. Dessutom är två av fyra reserver från laget. De är bland annat regerande DM-mästare och leder just nu Hälsingeserien för 15-åringar. En bedrift som inget Stugsundslag har kommit i närheten av de senaste åren.

– Det är absolut den bästa årgången vi haft i Stugsund på väldigt länge, säger tränaren Lars Hedin.

En av spelarna som ska med till Halmstadslägret är Adde Sheikh Abikar som spelat i Stugsund i åtta år. Han ser fram emot lägret mycket.

– Det är den bästa upplevelsen man kan ha som 15-årig fotbollsspelare om inte Gothia cup.

Han har också klart för sig varför Stugsund har så många spelare med i truppen.

– Vi har DM-titeln och de skickligaste spelarna.

Vad har du för förväntningar på lägret?

– Det kommer bli roligt att se hur bra de andra distrikslagen är och hur de spelar. Det kommer bli ett tungt och fysiskt jobbigt läger. De har sagt åt oss att inte spela fotboll under slutet av veckan för att vila upp oss inför avresan, säger Adde Sheikh Abikar.

Siid Ahmed är också uttagen till truppen och han tycker det känns spännande att få chansen att visa upp sig.

– Det är kul att en liten klubb får med så många. Det finns ju till exempel många bra spelare från Bollnäs. Det känns bra att bli uttagen första året och roligt att få försöka ta chansen att komma med till landslaget senare i höst, säger han.

Landslagsuttagning i höst: "Betyder ju ingenting när de är 18-19 år"

Utvecklingslägren i Halmstad innebär de första tillfällena där Svenska fotbollförbundet samlar alla landets 15-åringar för att sedan kunna ta ut landslag till hösten.

Lars Hedin, tränare i det framgångsrika Stugsundslaget, är nöjd med att ha så många spelare med i truppen.

– Det är väldigt roligt, det betyder att vi gör någonting bra. Vi har alltid försökt jobba med att utveckla fotbollsspelandet hos grabbarna eftersom vi haft ganska småväxta spelare. Det gör väl att de blivit bättre än de andra lagen som kan leva mer på storlek.

– Samtidigt är det surt för de som inte kom med i truppen men det här är inte hela världen. Det gäller att både de uttagna och de som stannar hemma tar det på rätt sätt.

Han vill vara tydlig mot sina spelare att inte lägga för mycket vikt i dessa tidiga distriktlagsuttagningar.

– Det är en jäkla rolig grej nu men i slutändan betyder det ju ingenting när de är 18-19 år. Redan nästa år kan det vara helt andra spelare med i distriktslaget. Det är några viktiga år nu om de vill bli professionella spelare. Det gäller att träna mycket på egen hand.

"Målet är att spela i en storklubb"

Risken för en liten klubb som Stugsund är att man inte får behålla sina talanger. Om ett år lockar fotbollsgymnasierna och de större akademierna för de spelare som vill satsa högt.

– Det är ovisst inför nästa säsong vad som händer med spelarna. Vi kommer säkert tappa en del till fotbollsgymnasierna men det är som det är, säger Lars Hedin.

Adde Sheikh Abikar har siktet inställt på att lämna Stugsund inom en snar framtid och ser utvecklingslägret som en bra start.

– Jag ser det som första steget på karriären att bli uttagen till Halmstad. Jag kommer försöka söka in till fotbollsgymnasiet i Sundsvall och på längre sikt vill jag spela i en storklubb, säger han.

P15-truppen till utvecklingslägret i Halmstad

1. Ludwig Lindqvist, Ljusdals IF 2. Siem Tsegay, Stugsunds IK 3. Siid Ahmed, Stugsunds IK 4. Wille Johansson, Strands IF 5. Alexander Jonsson, Bollnäs GIF6. Johan Olsson, Strands IF 7. Adde Sheikh Abikar, Stugsunds IK 8. Simon Nilsson, Ljusdals IF 9. Alvin Brisvåg, Iggesunds IK 10. August Swärdh, Stugsunds IK 11. Felix Zetterberg, Strands IF 13. Olle Pernersten, Stugsunds IK 14. Olle Olsson, Iggesunds IK 15. Gustav Malmström, Strands IF 16. Robin Persson, Stugsunds IK 22. Kevin Onelius, Stugsunds IK Reserver: Nils Hedin, Stugsunds IK, Philip Johansson, Iggesunds IK, Lucas Modd, Bollnäs GIF FF, Robin Nordh, Stugsunds IK.

F15-truppen till utvecklingslägret i Halmstad

1. Maja Hägg Andersson, Bollnäs GIF2. Alva Lydén, Moheds SK 3. Zara Norén, Bollnäs GIF 4. Tea Bengtsson, IF Team Hudik 5. Lova Söder, Bollnäs GIF 6. Moa Backström, Iggesunds IK 7. Saga Boström, IF Team Hudik 8. Amanda Källström, Edsbyns IF9. Freweyni Tewelde, Ljusdals IF 10. Cornelia Eliasson, IF Team Hudik 11. Emma Öqvist, Bollnäs GIF13. Ebba Berggren, IF Team Hudik 14. Meya Johansson, Bollnäs GIF15. Lisa Åström, IF Team Hudik 16. Adina Bengtsson, Ljusdals IF 22. Ebba Bergsman, Iggesunds IK Reserver: Meryem Hussein, Bollnäs GIF, Clara Rask, IF Team Hudik, Ellen Sundfors, IF Team Hudik, Ylva Lundgren, Bollnäs GIF.

