Det blev mindre barngrupper men Söderhamn fortfarande sämst i Hälsingland: "Varit otroligt tuffa år"

Inför förra valet lovade alla partier i Söderhamn, förutom SPI som inte svarade på frågan, mindre barngrupper i förskolan i vår digitala valstuga #kandulova.

En titt på statistiken från Skolverket visar att barngrupperna har minskat. Valåret 2014 var det i snitt 21,1 barn per avdelning. Ifjol hade det minskat till 18,3 barn per avdelning. Men det är ändå det högsta snittet bland hälsingekommunerna. Bollnäs är bäst med ett snitt på 14,1 barn per avdelning.

Däremot ökar antalet barn på småbarnsavdelningarna. Valåret 2014 var det i snitt 14,8 barn per småbarnsavdelning. Ifjol hade det ökat till 16,5 barn enligt Skolverkets statistik.

Valåret 2014 gick det 5,3 barn per årsarbetare i Söderhamns förskolor. År 2017 var det 5,5 barn per årsarbetare.

År 2013 gjorde kommunen en förskolesatsning och anställde 17 förskollärare. Men då det blev en stor barnkull och det behövdes öppna en till avdelning, gick förstärkningen istället till att täcka upp den nya avdelningen.

Socialdemokraterna, som är det största partiet i fullmäktige i Söderhamn, gick år 2014 till val på att minska förskolegrupperna.

– Vår stora utmaning har varit lokalerna. Även om vi vill minska grupperna har vi haft för trånga lokaler för att kunna ha fler grupper. Vi hoppas det blir bättre nu när vi inte har lika många barn och när den nya förskolan i Broberg byggs, säger Alexandra Gard (S) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Även Stentägtenförskola har byggts om och där flyttar barnen in i augusti.

Kommunen har enligt Alexandra Gard (S) haft svårt att rekrytera personal till förskolan.

– Det är en stor generell utmaning i hela Sverige. Det är brist på förskollärare och vi har en löpande dialog med högskolan i Gävle och vi är på vår utbildningsminister att vi måste få fler utbildningsplatser i vår region, säger Alexandra Gard (S) och tillägger att de senaste åren har varit "otroligt tuffa".

– Jag är otroligt stolt över vårt arbete utifrån de förutsättningarna som varit. Vi trodde inte att det skulle bli så här stora extra ökningar, det föddes fler barn än vad vi tänkt och Migrationsverket utökade sina platser i vår kommun. Det blev en dubbeleffekt. Senaste halvåret har vi haft ett jättetapp med asylsökande. Vi har inte längre kö till alla förskolor men för två år sedan klarade vi inte köerna. Det är jättesvårt att planera för förskolorna, säger Alexandra Gard (S).

Kan du inför det här valet lova att det blir mindre grupper inom förskolan?

– Hur grupperna är organiserade är upp till varje förskolechef. Vi politiker vill inte detaljstyra. Hur många barn det ska vara i en grupp vet personal och förskolechefer bäst. Men vi kan skapa förutsättningarna och det kan jag lova, att vi ska ge förutsättningar så att de kan organisera sig för att få mindre grupper. Det handlar om att hitta ändamålsenliga lokaler. Men också att få personella resurser, säger Alexandra Gard (S).

Fotnot: En motion om att återinföra 15-timmars regeln i förskolorna togs upp i kommunfullmäktige den 18 juni och efter omröstning blev det nej. Den här intervjun gjordes innan dess.

