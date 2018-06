De fick testa skummaskin för egentjänade pengar: "Vi har ett eget School's Out"

Sommarlovet närmar sig och eleverna på Östra- och Stentägtskolan firade på ett minst sagt festligt sätt. Under fredagen hade de smygpremiär med skummaskinen som kommer till School's out.

Årskurs 3 är först ut att testa maskinen som körts ut med släpvagn och liknar en snökanon.

– Vi har ett eget School's out, säger eleverna förväntansfullt.

Efter några tekniska problem kommer maskinen igång och entusiasmen är stor.

– Det är jättekul, för det är skum, man kan leka och man blir blöt, säger Elza Otter innan hon ger sig in i det vita molnet igen.

Om hon ska ge skoltimmen ett betyg mellan ett till tio finns det ingen tvekan.

– Hundra!

Tony Ismail, extraresurs på Östra skolan och Stentägten, är den som ligger bakom idén med skumtestet.

– Jag frågade om jag fick låna maskinen av Verkstäderna och de har varit väldigt hjälpsamma, säger Tony Ismail.

Men det roliga kom inte gratis. Själva skummet har eleverna fått bekosta själva. Genom utmaningen "Gå och cykla till skolan" i höstas drog de ihop så många poäng att det blev möjligt att genomföra den speciella skoldagen.

En halvtimme senare är eleverna lika entusiastiska, bara något mer frusna, och snart är det dags för nästa klass att kasta sig in in. Men de allra flesta ska göra en repris på School's out nästa vecka.