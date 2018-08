Arrangör hoppfull inför Strömmingsleken: "Känns bättre än någonsin"

Första gången Strömmingsleken hölls var 1964. Sedan dess har evenemanget varit en tradition i Söderhamn.

Förra året riktades en hel del kritik mot evenemanget. Bland annat skrev Danne Berg en insändare där han riktade kritik mot Strömmingsleken och ifrågasatte varför inte arrangörerna satsade mer lokalt. Detta följdes sedan av diskussioner på sociala medier där många höll med Danne Berg i hans kritik.

Carl-Arne Carlsson är ordförande i Söderhamns Samidrott som arrangerar Strömmingsleken. Han säger att de har tagit till sig av kritiken.

– I år har vi sett över evenemanget och vi har tagit in Söderhamnsrestaurangen Me and McGees som krögare. Vi har även tagit in lokala trubadurer och band som ska framträda, säger han.

Helgen är späckad med aktiviteter för både stora och små.

– Under fredagen drar vi igång med med tivoli, öl- och mattält med lokala trubadurer som håller quiz. På lördagen håller vi den traditionella surströmmingstävlingen. Även då är det lokala trubadurer i öltältet, säger Carl-Arne Carlsson och fortsätter:

– Sedan på söndagen är det karaoketävling för barn. Där kommer vinnaren få spela in en skiva med Bilda. Söndagen är mest för barnen med godisregn och liknande.

Carl-Arne Carlsson är nöjd med schemat inför helgen.

– Vi har ett stort och gediget program. Vi har inga stora artister, men det är inte möjligt för oss då allt utom tivolit, mat och dryck är gratis.

Under förra året var det både stadsfest i Gävle och marknad i Bollnäs samma helg. Detta ledde till att antalet knallar blev lägre än vanligt.

– I år har vi ingen större konkurrens i närheten och vi har 276 löpmeter stånd inbokade redan. De flesta brukar komma de allra sista dagarna. Över lag tycker jag att det känns bättre än någonsin, säger han.