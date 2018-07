Skogsbränderna skapar enormt tryck – SOS Alarms växel överbelastad

SOS Alarm meddelar att det just nu är väldigt många som ringer in angående brandobservationer och uppmanar människor att inte ringa in vid observationer av rök och dimma. Man uppmanas att endast kontakta SOS Alarm om det är en fråga om öppen eld.

Läs även: Branden i Ängra fortfarande inte under kontroll – trafikanter uppmanas passera området försiktigt

Läs också: Campingägarnas rädsla när storbranden närmade sig: "Det är så klart läskigt"

Se också: Tufft läge för räddningstjänsten när släckningsarbetet i Ängra fortsätter – vi sände live