Så tänker en våldtäktsman – hon går under huden på dömda sexbrottslingar: "Brottet stämmer inte med deras självbild"

Hur fungerar en våldtäktsman? Och vad försiggår i hans huvud? En som kommit närmare våldtäktsmäns inre än de flesta andra är psykologen Cecilia Fielding.

Hon arbetar på Kriminalvården med behandlingsprogrammet som sexualbrottsdömda får genomgå.

Genom sitt arbete har hon mött en stor mängd personer, som begått allt från mindre allvarliga sexualbrott till de som dömts för grova våldtäkter.

– Många som begår sexualbrott har svårt att förhålla sig till att de har blivit dömd för ett av de värsta brotten som finns. De får inte alltid ihop det med bilden de har av sig själv, säger Cecilia Fielding.

Orsaken kan vara att samhället genom årtionden har demoniserat våldtäktsmannen och gjort honom till en avskyvärd stereotyp. När vi tänker på en våldtäktsman får många upp en bild av en ljusskygg person med låg moral, som lever i utkanten av samhället och beter sig extremt konstigt.

Den tänkta bilden är dock långt ifrån sanningen, eftersom de flesta våldtäkterna i Sverige begås av personer som är bekanta eller har en relation till sitt offer.

– Vi demoniserar våldtäktsmannen så kraftfullt och skapar en bild av hur en sådan är, att när det visar sig vara en vän, kollega eller anhörig får vi inte bilderna att gå ihop, säger Cecilia Fielding, och fortsätter:

– När en trevlig, uppskattad kollega på jobbet blir anklagad för ett sexuellt övergrepp finns det därför en risk att man börjar leta orsaker någon annanstans, till exempel genom att skuldbelägga offret.

Om vi backar tillbaka i tiden var det ett vanligt förhållningssätt. Då ansåg flera experter att våldtäkt var en konsekvens av översexuella drifter hos män, som kunde triggas av hur kvinnor klädde sig eller betedde sig. I klartext: det var kvinnans fel om hon blev våldtagen. Numera har det synsättet förändrats. Enligt Cecilia Fielding har det dock inte helt försvunnit.

– Tyvärr kan man se att det fortfarande finns en del av det här synsättet kvar, på olika håll i samhället. Till exempel kan det inom rättssystemet läggas onödigt stort fokus på hur kvinnan klädde sig eller hennes tidigare sexuella historik, säger hon.

Det var inte förrän på 1990-talet som nya rön började få fäste. I en artikel från 1991 i tidningen New York Times presenterades en undersökning som slog fast att våldtäktsmän i första hand inte drivs av sexualitet, utan av ett hat mot sig själva och i förlängningen kvinnor.

Doktor Joachim Osur, på organisationen African Medical and Research Foundation, skriver frankt om riskerna att utsättas för en våldtäkt:

"Det finns ingen sanning i att du bara riskerar att våldtas om du är ung, snygg eller klär dig på ett visst sätt. Alla kvinnor är i riskzonen. I 90 procent av fallen är våldtäktsmannen bekant med offret, många gånger är det någon som de känner väl och respekterar. De våldtar dig när du minst förväntar dig det, när de har kommit dig nära och du börjat att lita på dem."

Enligt honom drivs våldtäktsmän av sin egna förvridna bild av vad maskulinitet är, och ett hat mot kvinnor. Våldtäktsmän har, enligt honom, generellt allvarliga mindervärdeskomplex och tenderar att skylla många av sina egna misslyckanden på kvinnor – våldtäkten blir då ett verktyg för att återta kontroll och makt.

Enligt Cecilia Fielding kan mycket väl kvinnohat vara en del av problematiken hos en våldtäktsman. Men i regel skiljer sexualbrottslingar inte ut sig nämnvärt från andra människor, förklarar hon. Bakom alla utsatta kvinnor finns det en förövare – som är någons vän, kollega eller anhörig.

– Vi måste rucka på bilden av den onde våldtäktsmannen. Jag anser att den står i vägen i de fall när vi märker att någon som vi känner och tycker om är gränsöverskridande. Vi måste våga se och reagera på det. För det finns hjälp att få och det är viktigt att få det så tidigt som möjligt, säger Cecilia Fielding.

Sexualbrottslingar är en väldigt brokig grupp och drivkrafterna bakom deras brott är i hög grad individuella.

– Rent generellt visar dock forskningen att sexuella övergrepp ofta hänger ihop med grundläggande värderingar och attityder som stöder ett förövarbeteende. Till exempel tankar som att "det inte går att våldta en partner" eller att "om man har gått med på det ena får man tåla det andra", säger Cecilia Fielding.

Ett extrem exempel hittas i USA. I en intervju med amerikanska CBS beskriver en FBI-agent hur den dömda amerikanske serievåldtäktsmannen Marc O'Leary pratade om sina gärningar. Mellan 2009 och 2011 attackerade och våldtog han tre kvinnor.

Ett av hans offer berättade under utredningen hur han tog sig in i hennes lägenhet och med en pistol hotade att döda henne, om hon inte gjorde som han sa. Marc O'Leary, som hade valt ut och spanat på kvinnan under lång tid, tvingade sedan sitt offer att klä sig i strumpbyxor, skor med höga klackar och sminka sig på ett visst sätt. Därefter tvingade han kvinnan att posera så att han kunde fotografera henne, innan han tvingade henne till samlag och ejakulerade på hennes ansikte.

Efter övergreppet tvingade Marc O'Leary kvinnan att duscha. När hon var färdig hade han packat ihop sina saker, samt kvinnans trosor, pyjamas och sängkläder, och försvunnit.

Marc O'Leary dömdes 2011 till 327 års fängelse för sina gärningar. Enligt den FBI-agenten som arbetade med utredningen visste Marc O'Leary på ett plan att det han gjorde var fel, men att det fanns något inuti honom som drev honom att fortsätta.

Sådana tankar kan Cecilia Fielding även känna igen även hos personer som går Kriminalvårdens behandling.

– Ambivalensen känns igen hos flera. Att de vet att deras gärningar inte är bra och att det finns en del inom dem som vill sluta, men att det samtidigt finns en annan kraft som driver dem vidare, säger hon.

Sverige har inte varit förskonade från råa våldtäktsmän. De flesta minns nog Hagamannen, som 2006 dömdes för flera överfallsvåldtäkter i Umeå. För sju år sedan dömdes även en 24-årig man i Örebro, som har beskrivits som Sveriges värsta serievåldtäktsman, för flera överfallsvåldtäkter och försök till våldtäkt.

En drivkraft hos våldtäktsmän är att de har svårt att hantera och prata om jobbiga känslor. Ensamhet, ångest och ilska är något som många sexualbrottslingar bär inom sig, berättar Cecilia Fielding.

Sådana känslor och tankar bär dock många runt på, utan att bli våldtäktsmän. Varför det för vissa tar sig uttryck i sexualbrott är svårt att svara på – även om tillvägagångssättet eller typen av brottsoffer är snarlika. Ofta är det fler faktorer som samspelar.

– Det man kan säga generellt för sexualbrottsdömda är att de ofta uppvisar intimitetsbrister, har bristande självreglering och har dålig koll på egna och andras gränser. Många, men inte alla, har erfarenheter av känslomässig försummelse eller utanförskap tidigt i livet, säger Cecilia Fielding.

Hur resonerar dömda sexualbrottslingar om sitt agerande?

– Få saker kan ju te sig så obegripliga som våldtäkt eller övergrepp mot barn. Detsamma gäller faktiskt många av de klienter jag mött i mitt yrke – de har samma funderingar – hur kunde det bli så här? Hur kommer det sig att jag kunde göra de här sakerna?

Från din erfarenhet, förstår en våldtäktsman vad den har gjort?

– Vissa har svårt att kognitivt förstå att det handlar om en våldtäkt, eftersom de tror att det måste innefatta våld. Andra gånger handlar det om attityder, där den som har blivit dömd inte anser att det den gjort är ett brott.

Att få personer som blivit dömda för våldtäkt att erkänna sina handlingar är dock inte det viktigaste, enligt Cecilia Fielding. Det finns nämligen inget stöd i forskningen att ett erkännande har någon återfallsförebyggande effekt.

I stället fokuserar behandlingen på att identifiera den dömdas problemområden och riskfaktorer, så att de kan jobba med strategier för att hantera dem.

– Det kan man göra utan ett direkt erkännande, eftersom problematiken även visar sig i andra sammanhang. Sedan är det ofta så att ju mer kunskap en person får om sitt eget beteende, och hur det hänger ihop med hur det kunde bli som det blev, desto mer ökar också deras förmåga att sätta sig in i brottsoffrets situation, säger Cecilia Fielding, och fortsätter:

– För ganska många kan det dock vara en lättnad att åka fast. Att de tidigare har försökt, på olika sätt, att bryta sitt beteende. Men att de inte har klarat av att göra det. De personerna har oftare lättare att förstå vad de gjort och hur det påverkar offren.

Risken för återfall bland personer som är dömda för sexualbrott är lägre än i flera andra brottskategorier. För de som var dömda 2013 låg återfall i liknande brott inom tre år på ungefär tre procent. Ändå är det är en vanlig missuppfattning att återfallsrisken är mycket större än så.

– Det är bara en liten grupp sexualbrottslingar som ligger i gruppen med hög risk för återfall. De kännetecknas av sexuell upptagenhet, det som i folkmun kallas sexmissbruk, och låg impulskontroll.

Med all din erfarenhet, vad är den viktigaste lärdomen att ta med sig på ämnet våldtäktsmän?

– Dels tänker jag att det är viktigt att vi fortsätter rucka på de stereotypa rollerna vi har när det kommer till manlig och kvinnlig sexualitet, dels att vi skapar fler utrymmen för män att prata när de mår dåligt. Så att vi bryter den isolering som vissa fastnar i när de mår dåligt, säger Cecilia Fielding.

Hon återkommer till vikten av att nyansera bilden av våldtäktsmannen, att sluta demonisera personen bakom brottet.

– Vi kan fortfarande fördöma och demonisera handlingen i sig. Men det skulle göra det enklare att se och fånga upp personer med problematisk sexualitet, säger Cecilia Fielding och fortsätter:

– Vi får heller inte glömma den som drabbas av sexualbrott. Man kan få ett bra liv även efter ett övergrepp, men det kan vara svårt att nå dit på egen hand. Det måste finnas insatser även för dem.