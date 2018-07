Räddningstjänsten: "Vi har inte tillräckligt med folk som kan släcka"

Läget är kritiskt i Hälsingland och räddningstjänsten har akut brist på resurser och material. – Det är och har varit viss resursbrist. Framför allt handlar det om ett ansträngt läge med personalen. Vi har inte tillräckligt med folk som kan släcka, säger Torbjörn Wannqvist, befäl i beredskap vid bränderna i Ljusdals kommun.

De stora skogsbränderna vid Ängra, Enskogen och Nötberget slukar resurser dessutom blossar det upp nya bränder runt om i Hälsingland. Vind och höga temperaturer ställer till släckningsarbetet och bränderna sprider sig.

– Det har även varit viss materialbrist, till exempel ont om bränsle till helikoptrar, säger Torbjörn Wannqvist.

Räddningstjänsten har under dagen fått in extra resurser för att hjälpa till vid släckningsarbetet. I Örebro landar under onsdagen två Italienska brandflyg för att hjälpa till med släckningsarbete runt om i Sverige.