Py Bäckman: "Tänk om jag nästan fick träffa Elvis igen"

Jag kan höra åskknallarna när vi sitter i den lilla glasverandan nedanför järnvägen i Iggesund.

Det smäller och mullrar, högre och högre, och sedan kommer störtregnet brakande.

”Nä nu går vi in”, säger mormor med orolig olycksbådande röst. ”Tänk om åskan slår ner! Nu är den nära oss. Hör ni!”

Hon öppnar dörren till farstun, och in flyger katten som kurat under bänken. ”Jösses! Satt han där han, gå in med dig Py!

Jag ville helst sitta kvar, men vågade inte.

Väl inne i köket satt jag på soffan med benen uppdragna medan mormor berättade om det värsta åskväder hon varit med om. När ett träd hade kluvits uppifrån och ned och det hade hänt andra hiskeliga saker. Rätt vad det var sken solen igen och regndropparna som föll från björkarna gnistrade som små kristaller.

En regnbåge stod lysande på himmelen och fåglarna började långsamt kvittra. Katten smög tveksamt ut, men den såg sig oroligt omkring och slank in under bron för säkerhets skull.

”Nu kan vi cykla till Fränö mamma”, sa jag.

Och så blev det. Det var ju midsommar! Det var Forsa forngård i Fränö jag ville till. Där firades midsommar med fiolspel och dans bland prästkragar och blåklockor. Folk var klädda i sina fina folkdräkter som skvallrade om vilken socken bäraren kom ifrån. Man kunde få ostkaka med saftsås. Man fick träffa vänner och bekanta, titta på nytt folk.

Dit åkte vi ofta, för att det var så spännande med de enkla men vackra husen. I Fränö har de flesta från trakten varit någon gång.

Jag tillhör dem som återvänder och gärna slåss med myggen för att få uppleva en glimt av det gamla Hälsingland. Som jag tänker mig det.

Mycket av det gamla är på ett annat sätt nu. Det har ju trots allt gått ett halvt sekel. Ankarmon, eller Sandbanken, med hopptorn och badhytter, bryggor och läktare är annorlunda. Det är rivet och inte uppbyggt igen. Det ser platt och övergivet ut på något sätt. Stentrappan som leder ned till stranden är kvar, men har börjat glida isär. När jag var liten fanns en enkel servering där man kunde sitta och titta ut över vattnet medan man fikade och se dem som hoppade från tornet, eller höra de gnirkande svikterna användas. Ungarnas skratt eller grin.

Där fanns även en jukebox där man kunde lägga i en 25-öring och spela Elvis-låtar. Där var en skaplig scen som låg under tak. Många artister och dansband uppträdde där, bland andra Emile Ford, en vacker ung man som sjöng "What do you want to make those eyes at me for?" Han dansade vågat och rullade med höfterna på ett förföriskt sätt. Vi unga tjejer fick stora ögon, när vi såg denna exotiska varelse ge sig hän.

Den italienske och vattenkammade gossen Robertino Loretti gästade också Ankarmon och sjöng sin stora hit “O sole mio” inför oss andäktiga lyssnare. Evenemanget var på onsdagskvällar och hette “Kul på mon.” Man kunde dansa, äta korv och köpa lotter.

Andra dagar fick man åka till “Stan”, det vill säga Hudiksvall, och gå på Köpmanberget om man ville ha roligt. Mest gick vi runt och tittade på folk. Snygga killar alltså. Det fanns en speciell. Han såg ut som Elvis. Tänk att få uppleva en sommar där igen.

Då skulle jag vara 15 år ungefär! Och nästan få träffa Elvis igen.

Py Bäckman