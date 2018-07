På grund av bränderna och väderläget – DRC Ljusdal ställer in lördagens tävling: "Ett enkelt beslut"

På lördag skulle dragracingtävlingen HDC2 Race on the Bas ha gått av stapeln på Färila Raceway. Nu har DRC Ljusdal beslutat att ställa in på grund av närliggande bränder och väderläget.

– Så klart är det tråkigt, men det var inget att fundera på, säger vice ordförande Thomas Lindkvist.