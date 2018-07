Maria Dahlström recenserar Jussi-hyllningen i Voxna kyrka: "Hårsäckarna reser sig i stående ovation"

Björlings omisskännliga röst manifesteras genom sjöfartsentreprenören, seglarentusiasten, Jussi-vännen och kompositören Sven Saléns ”Visa kring slånblom och månskära”. CD-inspelningen ringer in den drygt två timmar långa hyllningskonserten.

Efter en kort introduktion av sällskapets sekreterare och eldsjäl Stefan Olmårs, inleds därefter konserten av Staffan Alveteg; frilansande sångare, sångare i Radiokören och kantor i Engelbrekts församling i Stockholm, med basarian ” The People That Walked in Darkness” ur Georg Friedric Händels Messias.

Messias, som är ett oratorium, skrevs av Händel på bara en månad och hade sitt uruppförande i Dublin 13 april 1742. Ett oratorium, till skillnad från en opera, består av en tonsatt sakral berättande text och är inte avsett att framföras sceniskt. Versen är hämtad från Jesaja 9:2 och handlar om Guds ord till det israeliska folket. Alvetegs basstämma är djup, gravallvarlig och borrar sig ”sex fot under” i ens medvetande. Alveteg fortsätter sedan med Sarastros aria ” In diesen heil'gen Hallen” ur Wolfgang Amadeus Mozarts frimurarflirt Trollflöjten. Alvetegs vibrato är imponerande och Pierre Isacssons "Då går jag ner i min källare" (1974) dyker osökt upp i min populärkultur-marinerade hjärna.

Det yngre operagardet representeras av norska paret Ida Katrine Hagen Johansen (sopran) och Bror Magnus Tødenes (tenor). Den senare är 2017 års Jussi Björling-pristagare. Hagen Johansen framför två sånger signerade norska nationalromantikern Edvard Grieg. Det första sången ”Jeg elsker dig!” baseras på ett maxat kärleksbrev från danska sagofarbrorn Hans Christian Andersen till svenska nationalskatten Jenny Lind. Ida Katrine Hagen Johansens tolkning är som sig bör ljus, sann, klar och innerlig. Den andra sången är den mycket vackra folkloristiska ”Solveigs sang” från Griegs tonsättning av Henrik Ibsens nationalepos Peer Gynt, vars intensiva mollskala med skicklighet levereras av Hagen Johansen.

Konsertens absoluta höjdpunkt är Bror Magnus Tødenes, som även han framför en låt signerad Grieg; ”En svane”. Tødenes röst likväl scennärvaro är i ett ord fantastisk. Hans rösts klang, mognad, omfång och säkerhet bokstavligen griper tag om hjärtat och omfamnar själen. Absolut världsklass. När Tødenes framför Erik Gustaf Geijers dikt Tonerna (1829), tonsatt av Carl Leopold Sjöberg, så reser sig hårsäckarna i stående ovation.

Därefter får publiken smaka på ett par av de många lysande talanger som Bollnäs stolthet, Torbergsgymnasiets etstetprogram, producerat genom åren; Hanna Ingesson och Henrik Jingåker, båda vidarutbildade inom musikal i Göteborg. Ingesson levererar med stor charm och säkerhet ”Get Out and Stay Out” ur musikalen 9 to 5 av Dolly Parton. I sann Jöback-anda ställer Henrik Jingåker skåpet med ”Empty Chairs and Empty Tables” ur Les Miserables av Claude-Michel Schönberg. Som extranummer framför de duetten ”I Think I Got You Beat”; ett kvickt, kul och samspelt stycke ur träsktrollsmusikalen Shrek av Jeanine Tesch.

Staffan Alveteg tar sig mästerligt vidare an ”Gremins aria ” ur Eugen Onegin av Pjotr Tjajkovskij, samt käcka ”En positivvisa” av Wilhelm Stenhammar. Som extranummer framför Alveteg publikfriaren ”Ol man river” ur Teaterbåten av Jerome Kearn. Låten ger känslan av hur Mississippis murkiga vatten letar sig fram mellan kyrkbänksraderna som en varm, trygg filt.

Sedan beger vi oss till södra Europa. Ida Katrine Hagen Johansen imponerar med ”Juvelarian” ur Faust av franska kompositören Charles François Gounod.

Bror Magnus Tødenes sätter tänderna i italienaren Paolo Tostis ”Ideale” samt ”L´Ultima Canzone”. Det är tydligt att Tødenes måste ha druckit flytande guld backstage (läs Voxna kyrkas sakristia).

Giacomo Puccinis La Bohemes första akts slut, framförs i sin helhet av Tødenes och Hagen Johansen. Italienskt smäktande operagodis när den är som ljuvast.

Konsertens andra stora höjdpunkt är när radioprofilen Leif Eriksson delar ur William Linds Minnesfonds pris till en mycket välförtjänt, överraskad och rörd Lena Rieback. Motiveringen nedan.

”För ett entusiastiskt, professionellt och mycket framgångsrikt arbete med att utbilda sångare till opera, teater och musikalscener. Mängder av ungdomar har genom Lenas stöd och kunskap vågat ta steget in i musikens och sångens värld och nått framgång. Lena är dessutom en viktigt och synnerligen aktiv profil i musik och kulturlivet i Hälsingland.”

Maria Dahlström