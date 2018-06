En kväll för Ted Gärdestad – med anekdoter från en som var med

Ted Gärdestads liv och karriär var en berg- och dalbana. Från succéer till fiaskon. Från hyllat pojkgeni till knepig typ som knappt någon ville samarbeta med. Gitarrlegendaren Janne Schaffer var med på hela resan, från debutplattan till sista albumet, tre år innan Ted Gärdestads tragiska bortgång.

– I dag är Ted nästan Sveriges mest populära artist. Och det är väldigt speciellt för mig som var med, för så har det inte alltid varit, säger Janne Schaffer från Öjeparkens scen.

Han har räknat ut han medverkar som studiomusiker eller producent på 69 av de 91 av de låtar Ted gav ut. Så vem är bättre lämpad att hylla den låtskatt som Ted och brodern Kenneth skapade tillsammans..

– Vi kallar den här kvällen för "This is Ted". Men egentligen borde den ju heta "This is Ted and Kenneth", säger Janne Schaffer.

Publiken kan lugnt luta sig tillbaka i campingstolarna på gröngräset och njuta av musikaliska guldkorn och anekdoter ur Janne Schaffers minnesbank. Som hur hela Abba var delaktiga i 15-åriga Teds första album, innan Abba ens existerade som grupp. Eller om vedermödorna med att försöka pussla ihop den allra sista plattan, när Ted Gärdestad mådde allt annat än bra.

Med på scen har han såväl folkmusiker som en kör och flera lokala artister gör gästspel.

Alftabördiga Nina Söderquist gör till exempel några riktigt fina tolkningar av bland annat "Rockin' 'n' Reeling", Ted Gärdestads melodifestivalbidrag från 1975.