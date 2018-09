Bygget på Näskullen kan avgöra valet: "Det är provocerande att markarbetena har påbörjats nu"

Det som görs nu är att det översta jordlagret, matjorden, avlägsnas och körs bort. Man har även inhägnat området för att kunna fullfölja de åtgärder som ska utföras enligt det marklov som finns.

Annika Petersson flyttade till Näskullen 2015 och då fanns inga planer på ett demensboende där.

– Jag kommer att ha markarbetena precis nedför mig. Det är inte roligt, säger Annika Petersson och som hoppas att valet ska ändra på planerna för ett demensboende på Näskullen.

Det gör även Jan-Eric "Cabbe" Callberg som har samlat in närmare 1 500 namn som skrev under för ett nej till bygget av ett demensboendet på just Näskullen i Edsbyn.

– Jag känner att vi är överkörda. Men det här är inte bara en fråga som engagerar oss som bor här vid Näskullen. Hela bygden är emot och ändock ska demensboendet byggas på Näskullen. Jag tror jag skulle få ihop 5 000 namn om vi även gick ut i de större livsmedelshallarna med listor, säger Jan-Eric Callberg.

Han poängterar att man inte är emot själva demensboendet, utan just placeringen.

Han är även besviken att en majoritet av politikerna inte vill ha en folkomröstning i frågan. Under Kan du lovas valdebatt i förra veckan sade S, M, MP, L och V nej till en folkomröstning och C, KD och SD ja.

– Jag tycker man hittar på svepskäl hela tiden. Vi har faktiskt även nästa vecka på oss att protestera mot handläggningen av marklovet. Den tiden har inte gått ut, ändock kan de dra igång, säger Jan-Eric Callberg.

Kommunen stödjer sig på utslaget i mark- och miljödomstolen, som godkänner den gjorda detaljplanen för ett bygge av ett demensboende där. Det nyss tagna marklovet gäller för schaktning, förberedande grundläggningsåtgärder och fyllning på Näskullen.

Dessutom kommer ingen jord som nu har grävts upp att fraktas från området, utan finnas tillgänglig i utkanten av det tänkta byggområdet.

Beslutet om marklov tar också upp att delar av marken på Näskullen kan innehålla föroreningar och olämpligt material som eventuellt måste saneras.

Centerpartiets oppositionsråd Hans Jonsson är dock beredd att återställa de åtgärder som nu görs, eftersom oppositionen vill bygga demensboendet på en annan plats.

– Jag tycker det är provocerande att markarbetena har påbörjats nu. Det känns som de styrande vill visa sin makt och att man kan bestämma det här, säger Hans Jonsson.

Kommunalrådet Yoomi Renström (S) tycker det är oseriöst att lova att riva upp redan tagna beslut och att det är att vilseleda väljarna.

– Nej, jag tror inte det här kan avgöra valet, men kanske påverka det. Det här vet vi är ett långsiktigt bra beslut för verksamheten, som otåligt väntar på det nya demensboendet, säger hon.

Men hur går det med folkviljan om närmare 1 500 har skrivit på ett nej för ett bygge på just Näskullen?

– Säger man nej till att bygga på Näskullen, då säger man även nej till demensboendet med 48 platser, eftersom det inte kan byggas någon annanstans. Det kan jag inte acceptera, eftersom vi bygger det här boendet för de demenssjuka.

Det behövs cirka 8 000 kvadratmeter för att allt ska få plats. Bara Näskullen har kommunal mark som räcker till det och där kommunen kan bygga på en gång utan flera års fördröjning, enligt Yoomi Renström.

