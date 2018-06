Avicii hyllades med orgelspel och sång på skolavslutning: "Livet har bara börjat"

Kyrkklockorna ringde in Alftaskolans elever för sista gången innan sommarlovet, och högstadieeleverna satte sig på plats i Alfta kyrka. Det högljudda och förväntansfulla sorlet tystades av organistens orgelspel till Aviciis låt Without you.

När prästen senare talade var det ingen som hörde, men så kom ljudet tillbaka med ett sprak.

– Nu hörs det, utbrast prästen Björn Wiksten. Det går mycket lättare när sladden är istoppad, konstaterade han.

Mellan de klassiska sommarlovspsalmerna rymdes ett par medleys, där klass 9A och 9B gjorde sin version av nutida radiohits som Ed Sheerans Castle on the hill, Hov1:s Hon dansar vidare i livet och Aviciis Waiting for love.

Elevrådsordförande Linnéa Mogren höll tal till sina klasskompisar i nian, som precis som hon lämnar Alftaskolan för sista gången.

– Livet har ju bara börjat, konstaterade hon och avslutade med:

– Vi kan, vi ska och vi kommer att lyckas!

Alftaskolans högstadierektor Anders Liljemark höll även han tal med en sommarbukett i händerna.

– Ingenting kan stoppa er. Det är er tid som ligger framför er, sa han och avslutade med att skjuta i väg en fotboll över kyrkraderna.

– Fotbolls-VM börjar ju på fredag, eller hur?

Och någon som fastnat för just fotboll är Ercan Mahsum Korkmaz, som gick ut nian. Hans plan är att söka till fotbollsgymnasiet i Sundsvall eller Borlänge efter att han pluggat upp betygen som krävs.

– Jag har spelat fotboll i tre år i Sverige och ett år i mitt hemland Turkiet, berättar han.

Men det är inte bara lättnad och glädje som Ercan Mahsum Korkmaz känner inför framtiden. Problemet är, som han kallar det, att han fortfarande väntar på sitt uppehållstillstånd.

– Jag tänker bara på min framtid och på att bli någonting, säger Ercan.

När det var dags för låg- och mellanstadiets skolavslutning var det en fullproppad kyrka som eleverna tog plats i – full av lärare, föräldrar och anhöriga.

De sjöng glada klassiska sommarvisor om glass i stora lass och sommartider, men också Den svenska björnstammens Vart jag mig i världen vänder och Aviciis The Nights.

– Det känns jättejätteroligt, säger Vera Nordstrand, när hon lämnar klass två och springer ut till sommarlovet.

Vad ska du göra på sommarlovet då?

– Bada, vara med kompisar och ha kul, men också fylla år, fyller Vera Nordstrand i, eftersom hon blir nio år i augusti.