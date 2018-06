Alfta Quren försatt i konkurs: "Det är tragiskt att det skulle sluta så"

– Det är tragiskt att det skulle sluta så. Men vi såg inget annat alternativ, säger Sofie Berglén.

"Bolaget kan icke rätteligen betala sina skulder och denna oförmåga är ej endast tillfällig", skriver hon i de tre konkursansökningarna till Hudiksvalls tingsrätt.

Utsedd konkursförvaltare är Björn Myhrberg. Enligt Björn Myhrberg ingår de fyra bolagen moderbolaget AQ holding AB, verksamhetsbolaget Alfta Quren AB, fastighetsbolaget Fastigheterna på Kullen i Alfta AB och det nystartade Fastighetsförvaltning Alfta kyrkby AB i den gemensamma konkursen.

Det sistnämnda bolaget bildades som en förberedelse för det köp som planerades i slutet av förra året, men som aldrig slutfördes. Enligt Sofie Berglén är det de ekonomiska konsekvenserna av att köpekontraktet aldrig slutfördes som har lett till konkursbesluten.

Konkursansökningarna är likalydande med undantaget att det är Magnus Granberg som har skrivit under konkursansökan för Fastigheterna på Kullen i Alfta AB.

"Jag får därför i egenskap av ensam styrelseledamot hemställa att bolaget måtte försättas i konkurs", skriver Magnus Granberg.

– Det finns inga anställda som berörs av konkursen, säger advokat Björn Myhrberg.

Möte med eventuella fordringsägare, edgångssammanträdet är satt till den 23 juli. Björn Myhrberg kan i dagsläget inte säga hur stora skulderna i de olika bolagen är.

– Nej, jag har inga avstämda siffror. Så det kan jag inte kommentera i det här läget, säger Björn Myhrberg, som nu ska sätta sig in i alla detaljer.

Inte heller Sofie Berglén vill uttala sig om skuldbeloppen.

Björn Myhrberg ska även ta reda på vad som gäller för de hyresgäster som i dag bor på området. Efter den 15 maj finns ingen förlängning av det arrendekontrakt som upprättades mellan nuvarande och tänkta ägare.

Läs även: Lägenheter rustas runt Alfta Quren

Vi har tidigare berättat att ägarna av Alfta Quren på nytt vill sälja anläggningen. Hur det går med försäljningen är också en fråga Björn Myhrberg nu ska sätta sig in i. En möjlig väg är att hans som konkursförvaltare genomför försäljningen.

Läs även: Alfta Quren ute till försäljning igen

Det som händer nu är att konkursförvaltaren går igenom bolagens historik, orsakerna varför och när bolagen hamnat på obestånd och att man skött bokföring efter satta lagar och regler.

Det var 2013 som Sofie Berglén tillsammans med Magnus Granberg och Ove Lindberg gick in och köpte dåvarande Alfta Quren AB, som hade gått i konkurs, plus själva fastighetsbolaget Alfta rehab holding.

Målsättningen var att bedriva verksamhet med restaurang, konferenser och just friskvård.

Fastighetsbolaget bytte namn till Fastigheterna på kullen i Alfta AB. Där var målsättningen att skapa ett kontorshotell med lokaler åt olika företag samt hyra ut lägenheter.

Under en tid 2014 och 2015 fungerade anläggningen som flyktingförläggning. Bert Karlssons bolag Jokarjo med ett 40-tal boenden runtom i Sverige hyrde in sig under en del av den tiden.

– Det är klart. Då gick det bra. Då var det beläggning. Sedan har det stått tomt. Återställningen har kostat och tagit mycket energi, säger Sofie Berglén.

Läs även: Projektet som hjälpte asylsökande vid Alfta Quren till jobb