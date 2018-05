Nu är det klart – poängkungen blir kvar en säsong till i HHC: "Har varit lite att fundera på"

När Patrik Elfsberg kom till Hudiksvall förra året gjorde han det med ett kontrakt som sträckte sig över säsongen 2017-2018 och med ett optionsår 2018-2019. Efter att ha tagit sig en liten funderare blev det på tisdagen klart att det blir en fortsättning.

– Det har varit lite att fundera på. På den här nivån är det mycket som ska spela in. Det ska fungera bredvid hockeyn också. Till slut så kom vi överens, säger 23-årige Patrik Elfsberg som har fått förfrågningar från ett par andra klubbar.

– Jag skulle inte säga att det har varit det som gjort att beslutet dröjt lite. Det har varit någon division 1-klubb som har hört av sig, men inte så mycket.

Bakom beslutet finns också en revanschlusta från det lite snöpliga slutet på den första säsongen i Hudiksvall.

– Tanken från början var ju att göra två säsonger här i Hudiksvall. Jag känner inte att det blev det avslut som man var ute efter förra säsongen. Man känner ju att man vill göra rätt för sig här på något vis, säger Patrik Elfsberg.

Vad säger du annars om säsongen?

– Egentligen är det en bra säsong fram till det avgörs. Hade vi kunnat summera alla matcher så hade vi varit nöjda, men det är de där två matcherna i slutet som inte är tillräckligt bra. Sedan hade vi någon dipp i Allettan också som gjorde att vi tappade några placeringar.

Och för egen del – vad säger du om första säsongen i HHC?

– Det var en helt okej säsong från min sida tycker jag. Lite upp och ner var det vissa perioder. Så klart hade jag önskat att jag skulle ha klivit fram lite mer i slutet, men annars så var det en bra säsong får jag lov att säga.

Med påskriften från Patrik Elfsberg stärks centersidan upp och nu finns det inte allt för många platser kvar i truppen.

– Ser man till de grabbar som är kvar och de nya som har kommit in så ser det lovande ut tycker jag. De som har kommit in verkar passa in väldigt bra i gruppen och vi är några som är kvar som känner att vi kan bidra ännu mer kommande säsong, säger Patrik Elfsberg

Så här kommenterar sportchefen Pär Langer läget i truppen i ett pressmeddelande:

– Vi har väl egentligen bara en eller två platser kvar att fylla i truppen nu. Inom några veckor ska allt vara klart och sedan är det dags att börja blicka mot nästa säsong.

FAKTA: HHC-TRUPPEN JUST NU

Målvakter: Magnus Åkerlund, Andreas Bosson.

Backar: Gustav Fredriksson, Henric Nordin, Simon Löf, Axel Svensson, Lucas Byhlin (Södertälje), Albin Runesson (Vimmerby), William Mann (Östersund).

Forwards: Jonas Lindström, Sebastian Manberg (Vimmerby), Simon Lövgren, Adam Seydlitz, Sebastian Fakt (Östersund), Anton Hammargård, Alexander Pettersson, Linus Karlsson, Isak Stenlund-Ädelgran (Björklöven), Patrik Elfsberg.

Tränare: Lars Lövblom, Magnus Nilsson, Johannes Westring.

Förluster: Oscar Bergkvist (Huddinge), Måns Swärdh (S/L), Joonas Koskinen, Markus Västilä, Hercules Ölander Horn, Christoffer Persson, Niklas Lindmark, Filip Lander, Mats Hjort.

