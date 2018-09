Syltföretagaren som gav sig in i politiken: "Jag hoppas att fler vill engagera sig"

Lisa Bergman Östman är en av landets största syltdistributörer till storhushåll och just nu är det högsäsong i Gnarpsfabriken. Samtidigt har hon kastat sig in i politiken – rätt in i hetluften med stundande val och som andranamn på Centerns lista till kommunvalet. Bakgrunden som företagare känner hon kan vara till nytta inom politiken.