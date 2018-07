Satsningar på kommunala fastigheter i Nordanstig eller inte – så svarar politikerna i #kandulova

Kan du lova att det läggs mer pengar på våra kommunala fastigheter? Vi och många andra har en förskräcklig arbetsmiljö inom skolan och förskolan.

Den frågan ställer Anna till kommunpolitikerna i Nordanstigs kommun via Mittmedias valtjänst #kandulova.

Fem partier har hittills besvarat Annas fråga.

– Nej, svarar Liberalerna genom Per-Ola Wadin, gruppledare.

"Inte mera pengar men att använda pengarna rätt. Problemet är att vi idag lägger stora summor på akuta åtgärder, ex. när tak börjat läcka in istället för att ha ett förebyggande underhåll. Vi fick för några veckor sedan en rapport om hur det ser ut på vissa skolor/förskolor och det var ingen vacker syn så att arbetsmiljön är under all kritik blev vi smärtsamt medvetna om,det måste självklart åtgärdas omg! Vi ser även ett behov av nybyggnationer."

– Ja, svarar Socialdemokraterna genom Ola Wigg, kandidat till kommunalråd.

"Vi anser att det är helt avgörande att våra lokaler blir bättre anpassad för dagens verksamheter. Vi har numer en fastighetsstrateg som inventerar renoveringsbehovet av våra fastigheter. Ett resultat av detta är att vi kan göra oss av med fastigheter som vi inte behöver eller inte är värd att renovera. Detta gör att vi har större utrymme för att investera i de resterande fastigheterna."

– Ja, svarar Vänsterpartiet genom Petra Modée, 1:a namn på kommunfullmäktigelistan.

"Vänsterpartiet har, tillsammans med M, L och KD, tagit fram en investeringsplan för de kommunala fastigheterna. Där ingår bland annat en ny förskola i Gnarp. Vänsterpartiet vill att kommunens lokaler ska vara av hög kvalitet och användas effektivt. Under den här mandatperioden har vi sett hur fastigheterna har förfallit medan den nuvarande majoriteten inte klarat av att hantera situationen."

– Ja, svarar Moderaterna genom Tor Tolander, gruppchef.

"Svaret är egentligen både ja och nej - JA det kommer satsas tillräckligt med pengar på kommunens fastigheter men NEJ vi ska inte kasta pengar på fastigheter som redan är så nedgångna att de aldrig blir bättre än acceptabla. Istället för att kasta miljoner på underhåll av gamla, slitna lokaler vill vi lägga dem på investeringar i nya, fräscha lokaler som ger alla de förutsättningar de förtjänar. Bra lokaler SKA rustas upp, dåliga SKA bytas ut!"– Nej, svarar Sverigedemokraterna genom Sandra Bjelkelöv, SD:s första namn på valsedeln.

"Vi ser det en självklarhet att man inte ska bli sjuk eller ha dåliga arbetsförhållanden p.g.a. bristande fastighetsunderhåll och att det är en fråga som måste utredas grundligt och nödvändiga åtgärder vidtas."

