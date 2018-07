Hockeyn blir kvar - Gällsta IK får bidrag från kommunen: "Känns helt underbart"

Sedan taket på ishallen rasade in i mars har framtiden för Gällsta IK:s spelare varit oviss. Försäkringen täckte inte skadan då takstolarna var för gamla och klubben har inte själva haft ekonomi för att reparera taket. Nu kan föreningen andas ut. Under ett extrainsatt kommunfullmäktige i måndags kväll beslutades att föreningen får extra bidrag på 300 000 kronor om året under en femårsperiod.

– Nu blir det hockey, säger Daniel Johansson, som spelar i klubbens nystartade A-lag.

Ett 50-tal av klubbens medlemmar kom till Kulturhuset Bergsjögården för att höra kommunpolitikernas förslag och beslut. Stämningen var spänd och många var nervösa inför hur det skulle gå. Tor Tolander (M) lade fram ett nytt förslag under mötet som innebar att en helt ny ishall skulle byggas och stå färdig om två år, istället för att reparera den gamla. Var klubben i så fall skulle träna under tiden den nya hallen byggdes var oklart.

– Två års uppehåll är döden. Ungdomarna skulle ta sig till andra klubbar i så fall. Då skulle vi få börja om sedan med knattelag, säger Daniel Johansson.

Men två år utan träningslokaler blev det alltså inte. Gällsta IK får ett bidrag från kommunen på 300 000 kronor om året under fem år. Beslutet kommer att regleras genom ett avtal mellan föreningen och kommunen och står alltså fast oavsett hur det politiska läget i kommunen ser ut efter valet i höst.

Stefan Lundholm är ordförande i Gällsta IK och han har blandade känslor efter beslutet.

– Vi fick ju inte hela bidraget som vi egentligen vill ha, men vi får 150 000 kronor mer om året. Så det är ett positivt besked från kommunen, säger Stefan Lundholm.

Under kommunfullmäktigemötet diskuterades att både hjälpa föreningen på kort sikt, genom bidraget, men också på längre sikt, genom byggandet av en ny ishall. Något beslut om en ny ishall kunde dock inte tas vid tillfället då förslaget först måste gå igenom kommunstyrelsen.

Oskar Andersson som likt Daniel Johansson spelar i klubbens nystartade A-lag var lättad efter beslutet.

– Det känns helt underbart, säger han.