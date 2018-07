20 år med jazz på Jättendals hembygdsgård – Gösta Svenssons orkester drog fullt hus

För den mesta sången stod Gunilla Öberg, vars stämma räckte långt utanför hembygdsgårdens väggar. Tillsammans med Gösta Svenssons orkester började hon med klassikern ”Almost like being in love” – som har odödliggjorts av artister såsom Frank Sinatra och Nat King Cole.

Läs mer: Loppis och kôlbulle på Harmångersdagen: "Det är en trevlig angelägenhet som är lagom stor"

Jazzklassikerkavalkaden fortsatte med ”Cry me a river” och publiken klappade efter imponerande solon på både gitarr och bas.

Innan konserten började stod Rolf Colling, ordförande i Jättendals hembygdsförening på scen och presenterade bandet:

– Det är 20:e året vi har det här gänget här – men det är lite mörka moln på horisonten, sade han och berättade att bandmedlemmarna börjar bli lite ålderstigna – men ingen kunde lova något ännu.

Läs mer: Hembygdsförening får fana till nationaldagen – landshövdingen överlämnar

Men under torsdagskvällen så var fortfarande spelandet ystert – och likaså kommentarerna. När Rolf Colling sade ”Nu kör vi så det ryker” så var Gösta Svensson snabb att kontra:

– Det röker ju redan överallt! sade han och rev ned kvällens första skrattkavalkad.