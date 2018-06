Musiksommaren 2018 i Hälsingland – de uppträder i din kommun

Se även: STOR LISTA: Alla evenemang i Hälsingland i sommar – dag för dag

HÄLSINGLAND

Nordic Song Festival

28/6–6/7

Evenemang: Nordisk sångfestival med nationella och internationella artister, mästarkurser och föredrag. Konserter: 1/7 Katarina Karnéus & Mats jansson, Norrbo kyrka, 2/7 Mästarklassens elever, Söderhamns teater, 3/7 Nordic Jam, Läroverkets aula, Hudiksvall, 4/7 Allsångskonsert med Fredrik de Jounge och gästartister, Ann-Marie Backlund, Helené Tanzborn, Norrbostämman, 5/7 Gitta-Maria Sjöberg, Fredrik de Jounge, Mats Jansson samt elever från Mästarklassen, Norrbo kyrka, 6/7 Avslutningskonsert med Mästarkursens deltagare, Läroverkets aula, Hudiksvall

LJUSDAL

Rosehills trädgårdsscen

Plats: Rosehills, Ljusdal

Datum: 5/7 Timo Räisänen och Johanna Bakke, 12/7 Karavan och Louise Rosén, 19/7 Lisa Miskovsky och Louisa Westling, 26/7 Hellsingland underground och Electric feel good, 2/8 Säkert! och Northern souls. Söndagar: 22/7 Carl Erik Thörn & Trio me´ bumba, 29/7 John Holm

Dans i Nor

Plats: Åsliden, Färila

Datum: 19/6 Martinez, 26/6 Expanders, 3/7 Jannez, 10/7 Perikles, 17/7 Casanovas, 24/7 Sannex, 31/7 PerHåkans, 7/8 Excess, 14/8 Shine, 21/8 Blender, 28/8 Mannerz

Dans på Näsbergs loge

Plats: Korskrogen

Datum: 12/7 Jive, 14/7 Streaplers, 21/7 Hedins

Sidskogens dansbana

Plats: Sidskogen, Järvsö

Datum: 30/6 PerHåkans

Stenegård

Plats: Stenegård, Järvsö

Datum: 14/7 Quilty, irländsk folkmusik, 10/8 GES, 25/8 Brita Björs

Little Hell loge

Plats: Lillhällev 160, Ljusdal

Datum: 30/6 Pubkväll med Emma Svensson och gäster, 14/7 Martin Almgren, 11/8 Countryfestival med bland andra Emma Svensson med band, Hometown Marie, Erika Jonsson, C-crave, Anna Svensson, Magnus Bohm & Jörgen Westerlund

Crêperiet

Plats: Järvsö crêperie, Stenev 12, Järvsö

Datum: 11/7 Konstantin, 18/7 DJ 60-talssoul, 25/7 Trickbag, 1/8 Baskery

Ljusdals folkpark

Datum: 20/7 Hälsingevind

Valla Open

Plats: Hembygdsgården, Färila

Datum: 13/7

Artister: Musikfestival för 12:e året med bland andra Hälsingefyr, Carnation Blue, The Protenders, Ehsan Yaghoobi och Syskonen Kollin

HUDIKSVALL

Delsbostämman/Riksspelmansvecka

Plats: Delsbo forngård

Datum: 26/6–1/7

Evenemang: 26–29/6 Zornmärkesuppspelningar på Svanbacken, lunchdanser, jam, konserter och pub 29/6 Dans på Delsbo forngård till spelmanslag från Järvsö, Delsbo, Hudiksvall och Söderhamn, Hanna Tibell, Klint-Olle med flera 29/6 Föredrag om Folkdräkten som identitetsmarkör i dag med Anna Lindkvist Adolfsson 30/6–1/7 Delsbostämman med bland andra Fria rop, TBA, Lisa Rydberg & Lisa Långbacka, Sver, Brita & Max, Ulf Nilsson & Örjan Hansers, Emma Kragh-Elmöe, öppen scen, västafrikansk dans 1/7 Thore & Thuva Härdelin, dräktparad, uppspel av nya riksspelmän, Far & Son, Lena Jonsson Trio, visstuga, Trio Törn, Kristine West & Erik Rydvall, Johanna Karlsson & Anders Norudde, sånglekar, dans, GUF För barnen: Clownen Manne & Co, sånglekar, dans, ansiktsmålning m m

Bjuråkersstämman

Plats: Bjuråkers forngård

Datum: 15/7

Evenemang: Bo Karlsson med vänner, Janne Krantz och Bengan Janson, Tre ögon i bäcken, dans till Bengt Nordhs, hantverk, mat, stipendieutdelning, barnföreställning m m.

Musik vid Dellen

Plats: Dellenbygden

Datum: 28/6–15/7

Evenemang: Folkmusikfestival med spelmansstämmor, konserter, spel- och allsångskvällar. Invigning 28/6 med Hälsingekonsert i Delsbo kyrka, med bland andra Dimmerar'yn, De 4 kläpparna, Hälsingeorkestern, Zornmärkesuppspelning, Thuva Härdelin och Lena Jonsson,

Cafékväll

Plats: Kanalcaféet, Dellenbaden

Datum: 22/6 Hanna & Alexandra, Ronny Steadfast Johansson, 23/6 Maria Smeds, 24/6 Från visa till gospel med Mikael Olofsson & Kristofer Sundman, 26/6 Total Praise, 30/6 Per-Erik Hallin, 3/7 Allsångskväll, 7/7 Saronsångarna och Grabbarna, 14/7 The Hebbe Sisters, 17/7 Karin, Gun-Britt och Trogstapojkarna, 21/7 Maria Smeds, Martin Dalby och lokala gäster, 28/7 Countrygospel med Göran Isaksson, 31/7 Lennartkvartetten, 5/8 Emilia Lindberg, 25/8 Lyskväll och konsert med Homebound

Hudikkalaset

Plats: Rådhusparken

Datum: 26–28/7

Artister: Bland andra Linnea Henriksson, Teddybears, Monica Törnell, Anita Strandell, Daniel Adams-Ray, Lars Winnerbäck, Markus Krunegård, Jireel, Lamix, Cornelia Jakobs, Nadja Evelina, Engmans Kapell, Hillström & Billy, Fricky, Isa, Niclas Frisks Atomic Wings, Casper The Ghost, Nilla Youth & Hillbom, Ulrik Munther, Andreas Wijk, Tjuvjakt, Mavrick, Theoz, Scaramanga, Corrosive Sweden, Hanna x Andrea, Boufa Boufa

Kvällsstämma

Plats: Norrbo hembygdsgård

Datum: Onsdagar juni–augusti

Evenemang: Spelmän och publik musicerar ihop. Minikonserter hålls på logen efteråt

Norrbostämman

Plats: Norrbo hembygdsgård, Norrbo

Evenemang: 7/7 Förstämma, 8/7 Stämma med allspel, visstuga, barnföreställning, allsång, Jan Hammarlund, Frifot, Norr om Stockholm

Visor vid Rångsjön

Plats: Svanbackens strandhotell, Delsbo

Datum: 20/6 Sommarkonsert Chris Kläfford, 5/7 Cajsa-Stina Åkerström, 12/7 Andreas Weise, 19/7 Moa Lignell, 26/7 Pernilla Andersson

Sommarens sista konsert

Plats: Café Bränneriet, Långvind

Datum: 11/8 Konsert med Tomas Andersson Wij & Engmans kapell

Ostämman

Plats: Åkernäsparken, Forsa

Datum: 20–21/7 Brighter death now, Blood over the Christ, Kristian Olsson, Engürdetz, Khmer noir, Initial Public Offering, Gial, Young Hustlers, Chrome Dispute, Harbia, Kim Asklund, Tyskertös, Lyricani, Tied hands

Dans på loge

Plats: Rahms loge

Datum: 1/7 Mannerz, 8/7 Date, 22/7 Excess, 29/7 Shine, 5/8 Highlights

Toner i Strömbacka

Plats: Strömbacka brukscafé

Datum: Tobias Larsson med gäster, onsdagkvällar 27/6–15/8

Dans i bygdegården

Plats: Delsbo bygdegård

Datum: 30/6 Strike, 14/7 Junix, 28/7 Finezze, 25/8 Samzons

Pride Hudik

Plats: Rådhusparken

Datum: 25/8

Artister: Nino Ramsby

BOLLNÄS

Hambologen

Plats: Hambologen, Kilafors

Datum: 1/7 Shine, 17/8 Kindbergs

Karlslundsfestivalen

Plats: Folkets park, Bollnäs

Datum: 29/6–30/6

Artister: Richie Ramone, Morgana Lefay, Dia Psalma (Official), M.I.D, The Hawkins, The Dahmers, Världen Brinner, Rude Boys One Drop Foundation, Junkstars, Doka, Annasara & Norrskensorkestern, Tad Morose, DOKA, The Vanjas, Hata Som Lejon, Högkvarteret och Greybeards

Loses visfestival

Plats: Mellan Gustavsberg och Flugbo

Datum: 20–21 juli

Artister: Toni Holgersson, Wesley Koivumäki, Anna Döbling, Nike Markelius Band med Kenny Håkansson, Mikael Ivarsson, Per Boysen, Ola Nordskar, Kurt Öberg, Gina van Dam, Pierre Ström, Heidi Baier och Sunset Serenaders.

Folkets park

Plats: Folkets park, Långnäs, Bollnäs

Evenemang: 27/6 Sommarkväll och underhållning med bland andra Jessica Andersson, Jakob Ljungkvist och elever från Estetiska programmet, 12/7 Stiftelsen och Nordman, 18/7 Hälsingevind, 17/8 Diggiloo, 25/8 Bollnäs surströmmingsskiva

Lilla k´s LIVE

Plats:Lilla k's trädgårdskök, Bollnäs

Datum: 29/6 Erik Olsson, 6/7 Cornelia Jacobs, 13/7 Anna Bergendahl, 20/7 Quiz med Torkel & Grip, 3/8 La Lusid

SÖDERHAMN

Östra berget

Plats: Östra berget, Söderhamn

Evenemang: 7/7 Kultfestivalen med Lars Vegas Trio, Svenne Rubins, Östen med Resten, Småstadsliv, 17/7 Hälsingevind med Engmans Kapell, Per Persson & Nya Packet, Selma & Gustaf with The Unmarried Queen

Sommartrivsel på berget

Plats: Östra berget, Söderhamn

Artister: 5/7 Jessica Andersson samt Stjärnskott, 12/7 Martin Almgren samt Stjärnskott, 19/7 Robin Bengtsson samt Stjärnskott, 26/7 Anne-Lie Rydé samt Stjärnskott

Världsarvsjazzen

Plats: Erik-Anders-gården, Söderala

Datum: 13–14/7

Evenemang: Jazz och folkmusik i Jan Johanssons anda med bland andra The Real Group, Amanda Ginsburg, Ale Möller Band, Thou Salt Swing, Miriam Aida, Thomas Jutterström, Jonas Kullhammar, Ekdahl/Bagge Big Band, Magnus Lindgren, Stockholm Underground, Adeln

Dans i Bergviksparken

Plats: Parken i Bergvik

Datum: 19/6 BarraBazz, 26/6 Pär Norlings, 29/6 Martinez, 3/7 Ola & Jag, 6/7 Thor Görans & Agneta Olsson, 10/7 Löpsjötorparns, 13/7 Bob Stevens, 17/7 Christerz, 20/7 Engdahls, 24/7 Janders, 27/7 Streaplers, 31/7 Lars Erikssons, 3/8 Donnez, 7/8 Kjell Dahls, 10/8 Rainbow, 14/8 Serenad, Strike, 17/8 Sounders, 21/8 Hedins, 24/8 Mats Bergmans, 28/8 BarraBazz, 31/8 Jive

Ljusnebadet Star Events!

Plats: Ljusnebadet, Ljusne

Datum: 30/6 Brolle, Rock Tools, Talang Tusse

Sockenrocken

Trönö IP

Datum: 4/8

Artister: Se Facebooksidan för program.

Stenödagarna

Plats: Stenö

Evenemang: Onsdagar 27/6–15/8, tävlingar, tipspromenader, båtsightseeing och allsång med gästartister, bland andra Monica Törnell, Östen Eriksson, KGB, Anders Cederkvist, Emil Ernebo

Bergviksmarknaden

Plats: Parken i Bergvik

Datum: 27–29/7

Evenemang: Tredagars marknad, med marknad, tivoli, mat och underhållning, 27/7 Kvällsdans till Streaplers, 28/7 Eva Eastwood & The Major Keys, Lobster, Rock Unlimited, 29/7 Familjedag med Bamse & Lova

OVANÅKER

Stormässan

Datum: 4/8

Plats: Forsparken, Alfta

Evenemang: Karnevalståg, tävlingar, disko, Småstadsliv, John Lindberg Trio, dans till Blixterz

Dans i Jössebo

Plats: Jössebo Vildmarkscamp

Datum: 23/6 Excess, 4/8 Larz Kristerz

Idrottsparken

Plats: Idrottsparken, Edsbyn

Datum: 29/6 The Snöks, 19/7 Hälsingevind, Per Persson & Nya packet, Selma & Gustaf, 25/7 Hälsingefyr, 26/7 Andy and the Rockets

Metal Park

Datum: 6–7/7

Plats: Idrottsparken, Edsbyn

Artister: 6/7 Sparzanza, Faustus, Art Nation, Antham, DJ Krister Nilsson, 7/7 Dead By April, Engel, Skulldrain, Corrosive Sweden, Mile, Eyes Wide Open

Jussifest i Voxnabruk

Plats: Voxna kyrka i Voxnabruk

Datum: 9 juli

Evenemang: Två konserter till Jussi Björlings ära, bland andra Bror Magnus Tødenes, Ida Katrine Hagen Johansen, Staffan Alveteg, Hanna Ingesson, Henrik Jingåker

Persmässan

Plats: Hembygdsgården Mårtes, Edsbyn

Datum: 27–29/7

Artister: 27/7 Little Old Home Town Band, 28/7 Ulf Stureson och Männen

NORDANSTIG

Mellanfjärden

Plats: Teaterlokalen, Mellanfjärden

Datum: 13/7

Artister: Tina Ahlin & Orsa spelmän

Dans på Älvstagården

Plats: Älvstagården, Jättendal

Datum: 6/7 Expanders, 13/7 Blender, 3/8 Expanders, 10/8 Casanovas, 24/8 Shine, 31/8 Jannez

Westernhelg

Plats: Lars-Daniels Lantgård, Älgered

Datum: 18–19/8

Bergsjöparken

Plats: Bergsjöparken

Datum: 21/7 Hälsingevind med Engmans Kapell, Per Persson & Nya Packet, Selma & Gustaf with The Unmarried Queen

