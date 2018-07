Unitis samlar in pengar till förnödenheter: "Vårt sätt att hjälpa till"

Häften av restaurangens intäkter går till Röda korset i Ljusdals insamling till förnödenheter. Konserterna drog i gång i måndags och äger rum varje vardag den här veckan. Under onsdagen var det trion Take three, bestående av ungdomar som studerar på Slottegymnasiet, som underhöll lunchgästerna.

– Det känns självklart att hjälpa till när vår bygd står i brand, säger Stefan Olsson.

På fredag kväll kommer flera akter att uppträda och under lördagen likaså. Stefan Olsson berättar att det är viktigt för personalen på Unitis att hjälpa till.

– Vi bedriver daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer så vi kan inte hjälpa till på plats i skogen. Vi är bra på att laga god mat och att anordna konserter så det här är vårt sätt att hjälpa till.

Susanne Edlund har arbetat på Unitis sedan verksamheten startade. Hon är glad åt initiativet att samla in pengar.

– Det känns bra att hjälpa till och de som uppträder är jätteduktiga på att spela, säger hon.

