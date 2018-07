Skogsbrand utanför Fågelsjö bekämpas med helikopter

Enligt larmet som inkom till SOS vid 18.56 har brandflyget observerat rök och en brand kring Vålbergsmyran i Rullbo-området vid Fågelsjö i Ljusdals kommun.

Räddningstjänsten ska vara på plats. En helikopter är också på plats och deltar i släckningsarbetet, och troligen kommer två till under natten. Dessutom finns en tankbil med vatten på plats för att användas vid släckningsarbetet. Branden verkar vara spridd över cirka 70 hektar och den var under måndagskvällen ännu inte under kontroll.

Det rasar flera bränder i Ljusdals kommun och räddningstjänsten är hårt belastade.