Senaste nytt om bränderna i Ljusdal – vi sände live från presskonferensen

Kampen mot jättebränderna i Ljusdals kommun fortsätter. Räddningspersonalens fokus ligger under lördagen på att ringa in bränderna tillsammans med de luftburna resurserna. Markpersonal ringar in och bygger brandgator, samtidigt som vattenbombningarna från de franska och italienska planen fortsätter. Enligt vissa uppgifter har bränderna i Hälsingland nu passerat den stora branden i Västmanland 2014 när det gäller storlek.

Klockan 16.00 höll krisledningen ytterligare en pressträff - vi var på plats och sände live.