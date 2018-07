Regn drar in mot brandområdet – med risk för åska

– Det borde komma in över just det området. Det rör sig inte om jättemycket regn – mellan 5-10 millimeter. Men på grund av regnet blir det lägre temperaturer under dagen, och vi kan ju hoppas att det i alla fall hjälper personalen som arbetar plats att kunna hämta andan lite efter värmen, säger Ingrid Eronn, meteorolog vid Foreca.

Men med regnet kommer också en risk för åska.

– Risken är större framåt eftermiddagen, säger Ingrid Eronn.

Under söndagen ser prognosen ut att det blir lokala skurar i Ljusdals kommun, vilket också innebär risk åska. Därefter ser det ut att bli torrt och varmt igen.

– Det ser ut att bli mellan 24 och 28 grader under hela nästa vecka.