Nytt kansli stöttar markägarna när efterarbetet tar vid: "Alla ska känna sig trygga"

Sedan slutet av förra veckan har skogsbränderna bedömts vara under kontroll och inga aktiva bränder har förekommit i skogen på flera dagar. Nu på torsdag avslutas räddningsinsatserna och ansvaret för brandbevakning och eventuell eftersläckning övergår då till markägarna. Vid tisdagens möte informerades om hur arbetet kommer att ske framgent, och på vilket sätt kommun och länsstyrelsen kommer att finnas med för att stötta.

– Det känns fantastiskt bra att skogsbolagen, kommunen och länsstyrelsen fortsätter att stötta markägarna, säger biträdande kommunchefen Mikael Björk.

De stora skogsbolagen Holmen, Sveaskog och Mellanskog har fått ansvaret för att samordna markägarnas insatser i de tre drabbade områdena; Nötberget, Ängra respektive Enskogen.

Räddningsledaren Robert Strid hade under dagen besiktat området från helikopter tillsammans med landshövding Per Bill. Han berättade under mötet att brandflyg inledningsvis kommer att bevaka området två gånger om dagen. Räddningstjänsten kommer också att lämna kvar viss materiel, som brandslang och annat som behövs vid en eventuell eftersläckning.

Även Mikael Björk var med i helikoptern.

– Vi är ett folk av skogen, det gjorde ont i hjärtat att se skadorna och jag kan försäkra att kommunen inte kommer att ta ett steg tillbaka.

Vid mötet på tisdagskvällen fick också de olika markägarna möjlighet att tala enskilt med skogsbolag och försäkringsbolag.

En av deltagarna vid mötet var Tor Lindquist, som förlorade ett fritidshus i branden. Länsstyrelsen har nu utfärdat ett tillträdesförbud för allmänheten i de tre brandområdena. Något som han har stor förståelse för. På grund av riskerna för fallande träd kommer han inte att kunna börja bygga upp stugan igen förrän till våren.

– Vi har anmält till försäkringsbolaget, men det går inte att gå in och göra någonting.

På fredag öppnar Ljusdals kommun tillsammans med länsstyrelsen ett samordningskansli i Ljusdal, vars uppgift blir att ge stöd till markägare och andra drabbade. Nu i början kommer kansliet, som inryms i samma byggnad som Ljusdal Energi på Hotellgatan, att bemannas av ett tiotal personer från länsstyrelsen samt fyra till fem personer från kommunen. Ansvarig kommer Mikael Björk att vara.

– Dessutom kommer vi att ha en mängd experter adjungerade, berättar Mikael Björk.